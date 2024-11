Afrique de l'Ouest: Indices boursiers internationaux - Une hausse d'ensemble observée en septembre 2024

La Bceao a publié son Bulletin mensuel des statistiques de septembre 2024. Elle informe qu'en septembre 2024, les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne WTI, BRENT, DUBAÏ), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont enregistré une baisse de 21,4%, en glissement annuel, après un repli de 7,8% le mois précédent.

«Les principaux indices boursiers internationaux sont ressortis en hausse dans leur ensemble au cours du mois de septembre 2024. Les plus fortes augmentations ont été constatées au niveau du Nasdaq Composite (+37,6%), du Standard & Poor's 500 (+34,4%), du Dow Jones Industrial (+26,3%), du DAX (+25,6%), de l'EuroStoxx 50 (+19,8%) et du NIKKEI 225 (+19,0%) », renseigne la Bceao.

S'agissant des principales matières premières exportées par les pays de l'Union, leurs prix sur les marchés internationaux ont progressé, sur un an, pour le café (+111,5%), le cacao (+77,1%), la noix de cajou (+67,9%), l'or (+33,7%) et le caoutchouc (+30,0%). En revanche, précise la Bceao, un repli de 18,7% est noté pour le coton sur la même période. Quant à l'indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l'Union, il a baissé de 6,0% en septembre 2024, après une contraction de 6,9% en août 2024. Par ailleurs, des diminutions ont été enregistrées au niveau des cours du sucre (-25,7%), du riz (-9,2%) et du blé (-3,6%). Le prix du lait est resté stable par rapport au mois précédent sur le marché international.

Sur le marché des changes, la monnaie européenne s'est appréciée, sur un an, par rapport au dollar américain (+5,7%), au yuan chinois (+1,5%) et vis-à-vis du yen japonais (+1,1%). En revanche, elle s'est dépréciée par rapport à la livre sterling (-3,4%).

Concernant la politique monétaire, la Banque centrale européenne (BCE) a baissé son taux des opérations principales de refinancement de 60 points de base, le 12 septembre 2024, pour le faire passer de 4,25% à 3,65%. En outre, la Réserve fédérale américaine (Fed) a diminué son taux d'intérêt directeur d'un demi-point le 18 septembre 2024, le situant désormais dans la fourchette de 4,75% à 5,00%. Les principales autres banques centrales ont maintenu leurs taux directeurs inchangés au cours du mois sous revue.

Sur le marché monétaire régional, le refinancement accordé par la Bceao aux banques et établissements financiers est ressorti à 8.754,8 milliards en septembre 2024, contre 8.752,4 milliards en août 2024. Le taux moyen pondéré des adjudications hebdomadaires de liquidité est ressorti à 5,50% en septembre 2024, inchangé par rapport au mois précédent.