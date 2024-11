Congo-Brazzaville: Auto-entrepreneuriat - 500 jeunes reçoivent des cartes d'artisans

La Génération auto-entrepreneur (GAE) a lancé, le 4 novembre, à Brazzaville le processus de formalisation de 500 artisans en leur remettant des cartes professionnelles et des attestations d'ouverture d'une entreprise.

La cérémonie de lancement a regroupé des centaines de personnes en majorité des jeunes oeuvrant dans l'informel dans les domaines de la coiffure, de la couture, de la boulangerie, la peinture, la maçonnerie et bien d'autres secteurs sont concernés. L'initiative qui vise à formaliser 500 000 autoentrepreneurs s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des recommandations du Dialogue intergénérationnel décentralisé organisé il y a quelques mois par la dynamique « Pona Ekolo ».

La directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, Emma Mireille Opa Elion, a, dans son discours, rappelé que la date du 4 novembre 2024 restera un jour d'allégresse pour cette catégorie d'artisans qui travaillaient depuis plusieurs années au noir. « L'Etat qui a l'obligation de formaliser à penser mettre à votre disposition des cartes d'artisans et des attestations ou autorisations d'ouverture d'un atelier pour une entreprise artisanale. A l'image de l'acte de naissance qui marque l'arrivée au monde d'une personne, d'une licence de football qui marque la qualification d'un joueur dans une équipe, la carte d'artisan est votre document professionnel », a-t-elle précisé.

Selon elle, l'Etat a, entre autres obligations, de promouvoir des oeuvres des artisans, de promouvoir le développement et les outils de leur travail. Les pouvoirs publics ont également, a-t-elle poursuivi, la mission de conseiller, de faciliter l'accès aux procédures administratives pour les dossiers des artisans. Sans oublier, l'obligation de montrer les oeuvres des artisans dans les salons, marchés et foires sur le plan national et international. « Cependant, toi l'artisan, tu as aussi les devoirs envers la population dont le plus important est la transformation, la production des oeuvres de qualité. Car vous êtes nos ambassadeurs au plan national et au plan international », a conclu Emma Mireille Opa Elion.

Etendre le projet jusqu'à Pointe-Noire

Lançant le projet, le coordonnateur général de la GAE, Digne Elvis Okombi Tsalissan, a invité les bénéficiaires à faire preuve de l'innovation. Pour lui, le Congo rêve d'une jeunesse capable de faire de grandes choses. « Vous êtes l'avenir, vous êtes le rêve de tout un pays car, pour certains, vous avez déjà emboîté le pas de l'entrepreneuriat et de la création des richesses. Quoi que l'on dise, le Congo est un pays d'opportunités capables de créer des millionnaires, un pays où avec un talent on peut avoir le monopole d'activités. L'acte de ce matin est pour vous, artisans, le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses et de défis qui exigent la rigueur, l'enthousiasme, la volonté et de l'abnégation », a-t-il rappelé.

Insistant sur l'innovation, il a indiqué que tous les artisans qui ont innové sont entrés dans l'histoire car leurs oeuvres ont dépassé les frontières et les époques. Il a demandé aux artisans congolais de s'apprêter pour apporter sa contribution dans la perspective de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine. S'agissant de l'auto-entrepreneuriat, il a rappelé que ce concept qui n'est pas nouveau désigne toute personne qui exerce une activité lucrative lui permettant de faire un chiffre d'affaires. « L'autoentrepreneur, c'est le maçon que nous appelons pour les travaux dans nos maisons. Ces gens qui gagnent de l'argent.

L'autoentrepreneur aujourd'hui, c'est vous les artisans. La GAE n'a pas vocation à créer quelque chose de nouveau, mais notre travail consiste à faire prendre confiance à des milliers de Congolais qui se lancent dans ce statut d'auto-entrepreneur et de les accompagner avec l'écosystème mis en place par les pouvoirs publics », a précisé Digne Elvis Okombi Tsalissan, s'engageant à accompagner les Congolais ayant des idées, des talents afin de former une génération d'autoentrepreneurs qui créera de la richesse.

Après Brazzaville, la GAE se rendra en collaboration avec ses partenaires à Pointe-Noire avant de mettre le cap sur d'autres départements pour offrir ses opportunités aux artisans de l'intérieur du pays.