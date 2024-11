Congo-Brazzaville: Football - La commission ad hoc donne les détails sur la reprise du championnat national d'élite ligue 1

Au cours d'une réunion tenue, le 2 novembre avec les dirigeants des clubs de la ligue 1, le président de la commission ad hoc de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), William Theodule Bouaka, a éclairé la lanterne sur le processus en cours dans leurs programmes ainsi que la relance des activités footballistiques.

Les dirigeants de tous les clubs de la ligue 1, à l'exception de l'AS Vegas, ont participé à cette réunion de concertation et de prise de décision commune. Il ressort, en effet, de ces échanges la nécessité d'organiser un bon championnat afin de permettre à toutes les parties prenantes, notamment les athlètes, de s'exprimer et tirer profit de la pratique de leur sport.

Pour ce faire, les participants à la réunion ont convenu de l'ouverture, dès ce 15 novembre, du processus d'enregistrement des joueurs. Pour gagner en temps, jauger le niveau des joueurs et peaufiner les derniers réglages, un tournoi de mise en jambe sera organisé à partir du 25 novembre.

Le championnat national d'élite ligue 1 interviendra, quant à lui, le 15 décembre. Le coup d'envoi de cette compétition marquera ainsi le retour officiel du ballon sur les différents stades du Congo. William Bouaka s'est, d'ailleurs, engagé à plaider pour leur réouverture auprès du ministère des Sports.

Le président de la commission ad hoc a expliqué le processus en cours concernant la reconnaissance de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre dernier. Selon lui, le problème ne se pose plus puisque la commission ad hoc est reconnue par plusieurs institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Comité national olympique et sportif congolais, le ministère des Sports ainsi que les juridictions nationale et internationale.« L'heure est venue pour nous de relancer le football comme l'a demandé la Fédération internationale de football association », a-t-il lancé avant de rappeler l'importance de travailler dans l'unité et la détermination pour le bien du football congolais.

Les clubs peuvent débuter les entrainements

« A partir du 4 novembre, il est demandé à tous les clubs de reprendre les entraînements. La Fécofoot dès le début de la semaine prochaine s'activera auprès du ministère chargé des Sports pour l'ouverture des stades », explique le communiqué final de la réunion.

Les participants à la réunion ont également échangé sur la dégradation du stade municipal de Pointe Noire avant de plaider pour l'éclairage des différents stades afin de faciliter les rencontres nocturnes. Il sied de noter qu'outre Vegas qui n'a pas participé à cette réunion, les dirigeants d'AC Léopards, Interclub, AS Otohô, Jeunesse sportive de Talangaï, Etoile du Congo, Diables noirs, Cara, Cheminots, Vita Club, FC Kondzo, AS JUK, AS BNG et Nathalys y étaient présents.