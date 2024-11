Sénégal: Le nouveau directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique décline sa feuille de route

Mbacké — La Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique (DGCVHP) compte dérouler dès le début de l'année 2025, un certains nombre de projets et programmes visant à améliorer le cadre de vie et l'hygiène publique à travers la sensibilisation, le désencombrement et la cartographie des zones inondables et insalubres, ainsi que l'aménagement d'espaces verts, a annoncé son directeur général, Serigne Kosso Sène.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre des missions de la Direction du cadre de vie et de l'hygiène publique, nous avons conceptualisé un certain nombre de projets et programmes pour l'amélioration du cadre de vie et la promotion de l'hygiène publique, en rapport avec les collectivités territoriales", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Il a expliqué que c'est dans le but d'améliorer le cadre de vie au Sénégal, qu'il sera lancé, dès 2025, "un certain nombre de projets, notamment la création d'une plateforme géolocalisée et de gestion du cadre de vie". Cette plateforme "vise à faire la cartographie dans les quatorze régions du pays des zones insalubres, à désencombrer et les lieux inondés et non habitables pour faciliter l'aménagement d'espaces verts", a précisé M. Sène

Selon lui, elle va permettre aux citoyens de signaler les agissements, ou actes visant à dégrader le cadre de vie. Elle va aussi permettre de mettre en réseau l'ensemble des acteurs du cadre de vie pour une synergie d'actions.

"Pour la sensibilisation, nous avons un projet appelé +Yeete+ qui n'est rien d'autre qu'un programme de sensibilisation et de mobilisation sociale et de changement de comportement pour promouvoir l'hygiène publique à travers un dialogue avec les collectivités territoriales", a poursuivi le patron de la DGCVHP.

Le directeur du cadre de vie et de l'hygiène publique a annoncé la création du prix du Chef de l'Etat du quartier modèle pour récompenser le quartier ayant le meilleur cadre de vie.

Concernant le projet de nettoiement "sétal sunu Gox", Serigne Kosso Sène souligne qu'il sera à l'image de la journée d'investissement humain "Sétal sunu reew" qui sera mise en oeuvre cette fois-ci à l'échelle des quartiers et des établissements recevant du public.

A l'en croire, ce projet vise aussi à mettre en place des points de collectes normalisés dans tous les quartiers avec la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged) tout en mettant l'accent sur le volet recyclage et valorisation des déchets.

"La Direction du cadre de vie et de l'hygiène publique envisage de mettre en oeuvre un programme national de lutte contre les encombrements mais aussi elle ambitionne de réaliser à l'entrée des grandes villes des aires et des espaces de détente", a annoncé son directeur.