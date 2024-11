Congo-Kinshasa: Bunia - Plus de 11 000 déplacés du site de l'ISP sans assistance alimentaire depuis deux ans

Plus de 11 000 personnes déplacées vivent sans assistance depuis près de trois ans sur le site de l'ISP à Bunia. D'après des témoignages recueillis sur place, ces personnes ont fui les exactions des miliciens depuis au moins six ans dans le territoire de Djugu et vivent dans des conditions extrêmement difficiles.

Ils attendent désespérément le rétablissement de la paix dans leurs villages d'origine et disent être abandonnés par le Gouvernement.

La misère se lit dans le site des déplacés de l'ISP Bunia. Des abris en lambeaux, dont certains faits avec des bâches, datent de 2019. Pas de nourriture, ni de vêtements. La dernière assistance humanitaire dans ce site remonte a environ trois ans.

Samuel Nguna, enseignant, vient de passer une année et demie dans ce site. Il raconte :

« Au village j'étais enseignant. Mais ici je n'enseigne pas, je suis devenu un désoeuvré. Je n'ai jamais reçu d'assistance humanitaire depuis que je vis dans ce site. Dans une ville où on n'a jamais vécu, on a du mal à survivre. Mais au village, à part l'enseignement, on vivait bien »

« Pourquoi les déplacés de Telega et Katoto sont souvent assistés ? Et nous du site de l'ISP et Kigonze, on ne nous assiste plus. Est - ce que ce sont seulement les déplacés de Telega, Mbala, Katoto et Katirogo qui méritent de l'assistance ? Que les autorités nous le disent. Et si c'est le cas, qu'ils garantissent la paix dans nos villages, et organisent notre retour », s'indigne pour sa part Imani Sifa Georgine, une autre déplacée qui s'estime victime d'une politique de deux poids, deux mesures.

Tous les efforts de Radio Okapi pour avoir la réaction de la Commision nationale pour les refugies (CNR) n'ont pas abouti.