Tunisie: Lancement d'un projet d'agriculture intelligente à Dhehiba

Le délégué de la ville de Dhehiba, relevant du gouvernorat de Tataouine, Rached Haddad, a annoncé, lundi 04 novembre 2024, le lancement d'un projet d'agriculture intelligente, qui vise à aménager des surfaces pour la culture de quatre hectares de céréales et d'un hectare de piment rouge dans la région de Sahl al-Romman.

Cette initiative est réalisée en collaboration avec le Laboratoire de microélectronique et instrumentation de la Faculté des Sciences de Monastir, le groupement « Sahl al-Romman » et le groupement féminin de Dhehiba, avec le soutien de l'Union européenne.

Ce projet est le premier du genre dans la région sud de la Méditerranée et a pour objectif de relever les défis agricoles dans les zones arides du sud tunisien, en particulier à Dhehiba. Il exploitera des technologies avancées telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité, surveiller la qualité des sols et évaluer le volume des récoltes.

De plus, une station de surveillance des conditions agricoles sera mise en place pour collecter des données sur l'humidité et la température. Une application intelligente pour la gestion des cultures de céréales sera également développée, visant à assurer une utilisation durable des ressources. "Le projet prendra en charge tous les équipements nécessaires, les semences, les engrais et les travaux liés à la culture de quatre hectares de blé dur et un hectare de piment", a précisé Haddad dans une déclaration accordée à une radio privée.