Tunisie: Soutien américain au secteur des dattes tunisiennes - Un investissement de 76,5 millions de dinars

Le ministère américain de l'Agriculture a annoncé un investissement de 76,5 millions de dinars (24,85 millions de dollars) dans le cadre du programme « Nourrir pour Progresser ». Ce financement vise à soutenir le secteur des dattes en Tunisie à travers un partenariat de cinq ans.

Ce programme aura pour objectif d'améliorer la gestion de l'eau et les techniques d'irrigation, de renforcer l'efficacité des travailleurs, et de développer des opportunités d'exportation pour les produits tunisiens sur le marché mondial.

L'ambassadeur américain en Tunisie, Joey Hood, a souligné, dans une déclaration accordée à l'agence TAP, que cette collaboration entre les ministères de l'Agriculture des deux pays contribuera à accroître la production dans les oasis, reconnues pour la qualité de leurs dattes, très demandées sur le marché international. Ce soutien est essentiel pour dynamiser l'économie tunisienne en favorisant l'accès aux marchés extérieurs.

Il est à noter que le programme « Nourrir pour Progresser » reflète une longue tradition de coopération entre les États-Unis et la Tunisie, qui dure depuis plus de 227 ans. Il vise à moderniser le secteur agricole, à améliorer la productivité, et à stimuler les échanges commerciaux.

Les projets antérieurs de ce programme ont permis de former des agriculteurs en matière de santé animale et végétale, tout en contribuant à la mise à niveau des infrastructures et à la création de coopératives de producteurs, renforçant ainsi le tissu économique local.