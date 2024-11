Togo: Renforcer les activités linguistiques dans l'enseignement

Malgré les efforts considérables déployés par le gouvernement pour assurer une éducation de qualité, des lacunes persistantes subsistent dans le domaine de la langue.

À tous les niveaux d'enseignement, les productions écrites et orales des élèves révèlent des fautes récurrentes, témoignant d'une maîtrise insuffisante de la langue française. Face à ce constat préoccupant, il devient impératif de mettre en oeuvre des mesures pédagogiques renforcées afin de pallier ces lacunes et d'améliorer la compétence linguistique des élèves.

Pour remédier aux faiblesses observées, il est essentiel de renforcer les activités d'apprentissage visant la maîtrise de la langue, comme le recommandent les guides d'exécution et les instructions officielles des programmes éducatifs.

Un accent particulier doit être mis sur la lecture d'œuvres littéraires et de textes divers, autour desquels gravitent les autres sous-disciplines du français telles que le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison. L'importance de la lecture réside dans sa capacité à enrichir le lexique des apprenants, à leur fournir des modèles syntaxiques variés et à développer leur sens critique et leur compréhension.

De plus, la pratique régulière de la dictée, sous ses multiples formes, doit être encouragée. En effet, la dictée permet de développer l'attention, de renforcer l'orthographe et d'améliorer la compréhension grammaticale. Des méthodes variées telles que la dictée progressive, la dictée reconstituée, la dictée à trous, la dictée à pièges, la dictée parlée, la dictée enchaînée, et l'autodictée sont autant de pratiques qui peuvent être intégrées dans le cadre de l'enseignement du français. Ces approches diversifiées permettent de maintenir l'intérêt des élèves tout en consolidant leurs compétences orthographiques et grammaticales.

Il est crucial de rappeler que la maîtrise de la langue est une responsabilité partagée par tous les enseignants, quelles que soient les matières qu'ils enseignent. En effet, dans cette quête commune pour améliorer les compétences linguistiques, il est inconcevable qu'un enseignant ignore les fautes de langue présentes dans les copies ou cahiers des élèves, en se concentrant uniquement sur le contenu disciplinaire.

Désormais, les corrections des productions écrites prendront en compte non seulement le fond mais aussi la forme. Chaque enseignant, qu'il soit en charge des sciences, des mathématiques ou des arts, doit se montrer attentif aux fautes de langue et contribuer activement à l'effort collectif d'amélioration de la qualité des écrits des élèves. Cette vigilance permettra aux apprenants de comprendre que la maîtrise de la langue est essentielle dans tous les domaines, et non réservée aux seules heures de français.

Pour atteindre cet objectif, il est fondamental que les directeurs des écoles normales de formation des enseignants, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les chefs d'établissement et leurs équipes, qui assurent l'encadrement de proximité, prennent également part à cet effort. Lors des visites de classe et des séances de conseil pédagogique, il leur est demandé de porter une attention particulière aux différents aspects de la langue dans les productions des élèves. Il est aussi crucial qu'ils accompagnent les enseignants dans leurs démarches pédagogiques, en leur fournissant des outils et des stratégies pour intégrer les compétences linguistiques dans leurs enseignements respectifs.

Cette approche collective, axée sur la rigueur et la précision, permettra d'ancrer progressivement une culture de la langue bien maîtrisée. Elle exige de chaque acteur éducatif un engagement à long terme pour s'assurer que les élèves acquièrent les compétences nécessaires pour exprimer leurs idées de manière claire et correcte.

Un appel à l'implication de tous

Cette initiative ne saurait réussir sans l'implication de tous les acteurs du système éducatif. En adoptant ces nouvelles pratiques, nous œuvrons à asseoir des compétences solides en langue chez nos apprenants, compétences qui leur seront indispensables dans leur parcours scolaire et professionnel. Il est de notre devoir de veiller, avec assiduité et exigence, au respect des dispositions contenues dans cette note de service pour bâtir une école qui forme des jeunes capables de communiquer efficacement et d'exceller dans toutes les disciplines.

Ainsi, c'est ensemble que nous pourrons véritablement contribuer à la construction d'un système éducatif de qualité, capable de former des citoyens compétents, dotés d'une rigueur linguistique qui les accompagnera tout au long de leur vie. En adoptant cette posture, chaque enseignant et encadrant participe à une réforme de fond de notre système éducatif, une réforme qui place la maîtrise de la langue au cœur de l'apprentissage et du développement de nos futurs citoyens.