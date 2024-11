Sénégal: Amadou Ba sur le rappel à Dieu Mamadou Moustapha Ba - « C'est l'un des fonctionnaires les plus compétents, les plus rigoureux... »

L'ancien premier ministre Amadou Ba a annoncé la suspension de sa campagne pour aujourd'hui et éventuellement pour demain. Cette décision prise par la tête de liste de la coalition Jamm Ak Njerign en pleine quête de l'électorat pour les élections législatives du 17 novembre prochain intervient quelques heures après l'annonce du décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des finances et du budget ce lundi.

« Je viens d'apprendre avec tristesse le décès de mon jeune frère Mamadou Moustapha Ba. Un homme que j'ai connu depuis plusieurs années parce que moi-même, je suis un produit du ministère des finances. Nous avons cheminé ensemble. Il a rendu des services inestimables à l'Etat du Sénégal. Je sais que dans la conception du plan Sénégal émergent on était ensemble à toutes les étapes. Dans la mobilisation des ressources financières, tout comme dans la gestion budgétaire on a beaucoup travaillé ensemble. C'est l'un des fonctionnaires les plus compétents, les plus rigoureux que je n'ai jamais connu.

Dès que la nouvelle m'a été annoncée et confirmée j'ai décidé de suspendre pour aujourd'hui et éventuellement pour demain la campagne électorale. Hier je lui rendais un hommage à l'étape de Nioro devant sa famille pour montrer que c'est un homme très compétent. Malheureusement moins de 24h on annonce son décès. »