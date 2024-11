Algérie: Forum de la jeunesse africaine - Appel aux pays de l'UA à faire face aux défis du 21e siècle

Oran — La quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine, clôturée lundi soir à Oran, a abouti à une déclaration finale qui appelle les Etats membres de l'Union africaine (UA) à s'impliquer dans les actions initiées par la commission de l'UA pour faire face aux défis auxquels est confronté le continent africain.

L'éducation et le développement des compétences de la jeunesse africaine constitue l'une des priorités auxquelles les gouvernements africains doivent accorder un intérêt particulier, selon le même document.

Il est recommandé aussi de donner la priorité au développement d'une culture numérique inclusive, accessible, de qualité et résiliente, à la pensée critique et à l'innovation, appelant à assurer l'accès universel à une éducation de qualité en rendant l'enseignement primaire, secondaire et tertiaire gratuit et obligatoire, en particulier dans les communautés rurales et mal desservies.

En outre, la lumière a été faite sur la nécessité d'adopter une politique qui reconnaisse les compétences comme base du mérite académique et de l'emploi, y compris l'expérience acquise par le biais du bénévolat et des stages professionnels, tout en investissant dans une éducation de qualité qui met l'accent sur la formation et le perfectionnement des enseignants.

Les participants au Forum de la jeunesse africaine ont aussi appelé à permettre la participation des jeunes à la prise de décision et à la mise en oeuvre de la Charte africaine de la jeunesse (CAJ) pour s'assurer que les voix des jeunes soient entendues dans l'élaboration de l'avenir de l'Afrique.

A ce propos, il est exigé de soutenir le processus de révision de la Charte africaine de la jeunesse, conformément à la stratégie d'engagement des jeunes adoptée afin d'inclure des sujets nouveaux et innovants pour accélérer le développement et l'autonomisation des jeunes.

Et comme le monde connait une transformation numérique, le Forum a insisté, entre autres, à ce que les pays africains travaillent à combler le fossé numérique en investissant dans les infrastructures technologiques et en garantissant un accès à l'internet à tous les jeunes du continent, en particulier dans les zones rurales

L'intégration des compétences numériques dans les systèmes éducatifs et la promotion de la cybersécurité pour protéger les jeunes des menaces en ligne, sont les autres exigences à adopter, tout en optimisant le potentiel de l'économie numérique.

A cette occasion, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été honoré par les participants pour la réussite du Forum et le soutien qu'il apporte à la jeunesse africaine.

Le président du Conseil supérieur de la Jeunesse a également honoré le représentant de la Commission de l'Union africaine, Elwad Elmi Mohamed, et les ministres de la Jeunesse et des Sports Abderrahman Hammad, et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yassine Merabi.