Algérie: Education - M. Belaabed préside une réunion de coordination sur le sport scolaire

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé, lundi, une réunion de coordination entre le comité chargé de l'organisation et du suivi du championnat national scolaire des sports collectifs et la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS), consacrée à la présentation du "plan et guide technique des compétitions à toutes leurs étapes", indique un communiqué du ministère.

Cette réunion, à laquelle ont assisté des cadres de l'administration centrale, était consacrée à la présentation du "plan et guide technique des compétitions à toutes leurs étapes, élaboré par le comité chargé de l'organisation, en vue de sa discussion et de l'ajustement de ses mécanismes de coordination et de coopération pour sa mise en oeuvre à travers une préparation minutieuse du championnat national scolaire des sports collectifs qui débutera en janvier 2025, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", précise le communiqué.

Selon la même source, cette réunion fait suite à celle présidée par le ministre de l'Education aux côtés du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, le 22 septembre 2024, lors de laquelle ils ont salué "le niveau élevé de coordination entre les deux secteurs, ainsi que l'interaction positive et remarquable de la FASS".

A cette occasion, le ministre a souligné que cette rencontre "constitue une opportunité permettant de découvrir les talents et les élites sportives scolaires pour être un vivier pour les élites sportives nationales, car il s'agit là de l'objectif principal que le ministère de l'Education nationale s'emploie à concrétiser à travers une approche nouvelle, permanente et continue, notamment après la création de la Direction générale des sports scolaires et la généralisation de l'encadrement spécialisé au niveau de l'enseignement primaire".