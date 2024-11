Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a souligné la complexité mondiale qui nécessite une réponse urgente à la sécurité alimentaire

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la complexité mondiale des défis n'a fait que souligner la nécessité urgente de redoubler d'efforts en matière de sécurité alimentaire.

La Conférence pour un monde sans faim a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba, réunissant plus de 1 500 acteurs de haut niveau du monde entier, notamment en présence de Son Altesse Cheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi.

Dans son discours d'ouverture à la conférence, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné les défis qui pourraient nous détourner du noble objectif d'éradiquer la faim en tant que communauté mondiale.

« Lorsque nous nous sommes engagés à éradiquer la faim en tant que communauté mondiale, nous n'aurions pas pu prévoir comment le changement climatique, les catastrophes naturelles, la pandémie de COVID-19 et l'escalade des conflits mondiaux nous détourneraient de ce noble objectif », a-t-il révélé.

Selon le Premier ministre, la complexité de ces défis n'a fait que souligner le besoin urgent de redoubler d'efforts pour assurer la sécurité alimentaire.

« Dans un monde en proie aux crises et à une population croissante, assurer la sécurité alimentaire exige des solutions innovantes. Nous devons adopter des pratiques durables, faire progresser l'agriculture moderne, élargir l'accès aux intrants agricoles essentiels et lutter contre le changement climatique pour améliorer la productivité », a déclaré Abiy.

Selon lui, transformer le système alimentaire implique d'investir dans les intrants agricoles, l'accès à l'énergie et les technologies de transformation, en donnant la priorité à la sécurité alimentaire.

Pour réussir dans cette entreprise, il faut une approche collaborative entre les gouvernements, le secteur privé, les agriculteurs, les chercheurs et les organisations internationales qui travaillent ensemble, a-t-il expliqué.

Enfin, le Premier ministre a exprimé sa gratitude à l'ONUDI pour avoir co-organisé la Conférence sur un monde sans faim et pour son soutien indéfectible à l'Afrique et pour avoir défendu cette cause.

La Conférence sur un monde sans faim a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba, avec des sessions techniques axées sur les solutions, un forum d'investissement et un forum politique de haut niveau, a-t-on indiqué.

La conférence, co-organisée par l'ONUDI, la Commission de l'Union africaine (CUA) et le gouvernement éthiopien avec le soutien technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), se déroulera du 5 au 7 novembre 2024 ici dans la capitale éthiopienne, réunissant plus de 1 500 acteurs de haut niveau du monde entier.