Ethiopie: Ethiopian Airlines a reçu le premier Airbus A350-1000 d'Afrique

Addis Abeba — Ethiopian Airlines, le plus grand transporteur d'Afrique, a reçu le premier avion de ligne A350-1000 d'Afrique baptisé : « Éthiopie : terre d'origines » de la société Airbus lors d'une cérémonie organisée à Toulouse, en France.

Ce tout nouvel avion va arriver à l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba aujourd'hui, le 5 novembre 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son discours au parlement la semaine dernière, a révélé que l'Éthiopie s'était déjà lancée dans la construction d'un méga-aéroport.

Ce nouvel aéroport devrait avoir la capacité d'accueillir 130 millions de passagers chaque année, soit plus de quatre fois la capacité actuelle de l'aéroport international de Bole. Le Premier ministre a également souligné qu'Ethiopian Airlines avait commandé 124 nouveaux avions modernes, dont la croissance continuera d'être universelle.

C'est également une étape qui signifie à la fois la trajectoire de croissance de la compagnie aérienne et son engagement à exploiter l'une des flottes les plus modernes du continent. Cet avion rejoindra la flotte croissante d'Airbus A350-900 et de Boeing 787 Dreamliners d'Ethiopian, tous deux connus pour leur efficacité énergétique et leurs capacités long-courriers, a-t-on appris.

La variante A350-1000, une version plus grande et plus puissante de la famille A350, peut accueillir jusqu'à 395 passagers en classe affaires et économique, avec une section affaires plus étendue que les configurations à fuselage large existantes d'Ethiopian.

Cela fait d'Ethiopian Airlines non seulement le plus grand propriétaire de flotte en Afrique, mais aussi une installation dotée d'un immense aéroport.