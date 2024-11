Afrique: Le programme du FMI pour l'Éthiopie sera un succès et constituera un exemple positif pour le reste du continent - Gouverneur de la Banque mondiale

Addis Abeba — Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), Mamo Mihretu, s'est dit optimiste quant au succès du programme en cours du Fonds monétaire international (FMI) en Éthiopie, soulignant son potentiel à servir d'exemple positif pour le reste de l'Afrique. Dans une interview accordée au Central Banking Journal, Mamo a souligné que la décision de l'Éthiopie de s'engager avec le FMI était volontaire, visant à soutenir les efforts de réforme plus larges du pays. Contrairement à certains pays, l'implication du FMI n'est pas imposée de l'extérieur mais fait partie de la stratégie locale de l'Éthiopie pour réformer son économie.

Le programme de réformes de l'Éthiopie, qui a débuté en juin 2023 dans le cadre du « Plan stratégique triennal », se concentre sur des changements transformateurs dans la politique macroéconomique, le système financier et le rôle de la banque centrale. Cela comprend des réformes de la politique monétaire, des taux de change et la libéralisation du secteur financier, en l'ouvrant aux institutions nationales et étrangères. La NBE devrait également gagner en autonomie et en nouvelles responsabilités, notamment en agissant en tant que prêteur de dernier recours et autorité de protection des consommateurs.

Mamo a souligné que le programme du FMI soutient les réformes de l'Éthiopie en fournissant un financement crucial, une assistance technique et des orientations politiques. Le programme s'appuie sur des réformes antérieures, telles que les efforts visant à réduire l'inflation, à lutter contre la monétisation du déficit et à moderniser les outils de politique monétaire. L'un des éléments clés de la transformation économique du pays est l'ouverture du secteur bancaire aux investissements étrangers, qui, selon Mamo, améliorera la qualité du service et favorisera la concurrence.

La numérisation joue également un rôle majeur dans la stratégie financière de l'Éthiopie. Avec le soutien d'entreprises de télécommunications comme Safaricom et M-Pesa, le pays a connu une transition significative des transactions en espèces vers les transactions numériques. L'objectif plus large du gouvernement est d'améliorer l'inclusion financière en offrant une variété de services, notamment l'épargne, le crédit, l'assurance et les prêts numériques, adaptés aux besoins de tous les citoyens, quel que soit leur statut économique ou géographique.

Mamo a conclu en exprimant sa confiance dans le fait que les réformes de l'Éthiopie conduiront à une croissance durable et inclusive et serviront d'exemple aux autres nations africaines.