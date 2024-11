Sénégal: Coalition jëf jël takku ligeey Sénégal - Un projet de loi pour les invalides envisagé

Le vote pour les élections législatives est prévu le 17 novembre prochain. En attendant, la coalition jef Jel Takku Ligeey Sénégal de Talla Sylla, en plus de vouloir contrôler l'action gouvernementale, propose un projet de loi pour les invalides militaires et handicapés civils. Selon la tête de liste du département de Dakar, Dr Pascal Oudiane, le peuple est redevable aux soldats tombés au combat et aux blessés de guerre.

« Il ne faudrait pas que les politiques fassent obstacle à ce principe de cohésion nationale de nos peuples. Le traitement du statut précité doit être une priorité pour tout gouvernement en place au même titre que le traitement des fonctionnaires atteints par la limite d'âge et doivent par conséquent valoriser leurs droits à la retraite » a-t-il fait comprendre. Si l'ancien président Abdoulaye Wade a introduit la parité sur les listes de candidature politique, la coalition Jef jel Takku ligeey Sénégal entend proposer un projet de loi qui définit un quota de sièges pour invalides à l'hémicycle.

Pour Dr Oudiane, sociologue, « les postes de dépenses valorisés pour invalides militaires et civils handicapés devront être proposés et discutés en session budgétaire. Cela va concourir à régler définitivement les manquements observés sur cette question pour laquelle des associations militaires tentent des solutions en menant une lutte qui bute souvent sur des obstacles qui n'honorent pas le Sénégal et nos forces armées ». Il a estimé aussi : « les partis politiques, jusque-là présents à l'hémicycle depuis nos indépendances n'ayant pas réussi à résoudre cette question qui renforce l'inclusivité sociale, nous voulons porter en conséquence la proposition de loi ».

Sur un autre registre, la coalition Jef jel Takku ligeey Sénégal compte travailler à redynamiser l'industrie artistique et du spectacle. « Une révision et des propositions restent à faire sur les restrictions à l'importation sur certains biens de consommation afin de conforter la logique de la stabilisation de la balance commerciale », a annoncé Dr Oudiane. Et d'attester : « il faut interroger les taux directeurs de la BCEAO au profit de nouvelles dispositions de loi communautaire pouvant permettre aux banques commerciales d'accentuer l'accès au crédit entreprise et d'encourager l'emploi jeune et femme ».

En tant que tête de liste du département de Dakar, il a avancé que la coalition, encore une fois, ne se positionne ni pour le régime au pouvoir ni pour l'opposition. « Nous invitons les Sénégalais à un vote scientifique qui met en priorité les compétences et non à un vote politicien qui reste subjectif et en faveur d'un gourou politique intrinsèquement peu ou moins doué par son capital scientifique en termes de savoir-faire et de savoir être » a-t-il souligné. Et de condamner l'escalade de violences verbales et physiques portée par les chapelles politiques lors de cette campagne en cours.