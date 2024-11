Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le budget 2025 estimé à la somme de 61 352 771 348 FCFA

Le comité de direction de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), présidé par Louis Bakabadio, a adopté, le 30 octobre à Brazzaville, le budget 2025 à la somme de 61 352 771 348 FCFA, contre 60 990 706 574 FCFA cette année, soit une augmentation de 0,63%.

Le budget arrêté prend en compte plusieurs charges financières et administratives. Le comité de direction a adopté aussi des documents importants tels le rapport d'activité exercice 2022-2023; les comptes administratif et de gestion exercice 2023; le plan stratégique de développement couvrant la période 2024-2028; le plan d'action budgétisé 2025; les documents comptables dont le règlement financier et le plan comptable nomenclature budgétaire; le projet de décision portant réorganisation de l'agence comptable à l'UMNG;

le projet de décision fixant les règles de la comptabilité des matières; la décision fixant les modalités de déclaration des documents délivrés par la direction de la scolarité et des examens et la création du centre unique d'information, d'orientation d'appui à l'insertion professionnelle et l'employabilité des étudiants ; le projet d'ouverture de la filière de formation anesthésie, réanimation à la Faculté des sciences de la santé.

Au plan budgétaire, le comité a examiné les ressources disponibles et les allocations futures nécessaires au bon fonctionnement de l'université. Le président du comité de direction a souligné l'apport sociétal des philosophes lors du colloque international et interdisciplinaire sur la citoyenneté qui avait pour thème « Quelles expériences éducatives pour promouvoir la citoyenneté ? ». Il a insisté sur la rigueur dans la gestion financière afin de garantir une éducation de qualité en préservant les intérêts de la communauté universitaire, la modernisation des infrastructures, le recrutement du personnel qualifié et le soutien aux activités de la recherche.

Du côté administratif, plusieurs points ont été discutés lors de ce comité de direction, particulièrement l'amélioration des conditions de travail du personnel, les mesures de sécurité dans les campus et les projets de leurs extensions pour accueillir un nombre d'étudiants toujours croissant.

Cette session a permis d'évaluer l'avancement des réformes visant à renforcer la gouvernance de l'UMNG dans un contexte où elle aspire à se positionner comme pôle d'excellence académique en Afrique centrale.

Au terme des travaux, le comité de direction a pris deux délibérations et une recommandation. L'une de ces recommandations est relative à la mobilisation des fonds par le gouvernement pour l'opérationnalisation de la formation de la spécialité anesthésie, réanimation à la Faculté des sciences de la santé et l'autre relative à la nomination aux différents postes de responsabilité vacants à l'UMNG. Quant à la recommandation, elle a porté sur la sanctuarisation des fonds pour la promotion des enseignants chercheurs candidats au comité technique spécialisé et au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement Supérieur.

Signalons que ce comité de direction de l'UMNG combinant les sessions budgétaires et administratives a fait un pas significatif vers une gestion plus agile et stratégique de l'institution. La prochaine étape consistera à concrétiser les décisions prises pour répondre aux ambitions de développement de l'université. Toutefois, les universitaires doivent être des forces de proposition ainsi que les juristes, économistes, gestionnaires, physiciens, chimistes biologistes, sociologues et autres spécialistes de la terre, de l'agriculture et forêts devraient investir dans les champs de l'activité nationale pour esquisser des pistes de sortie de crise en matière d'éthique et de morale.