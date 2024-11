Gabon: Ouverture de la semaine du Régulateur au pays par le Vice président de la transition

L'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau Potable et de l'Energie Electrique (ARSEE), sous le Haut patronage du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement lancé les activités de la Semaine du Régulateur, ce lundi 04 novembre 2024, sous la houlette du Vice président de la transition, Joseph Owondault Berre, sous les regards de Murielle Minkoue, épouse Mintsa, ministre de la Reforme des institutions et du Directeur général de ARSEE, Emmanuel Berre.

Les activités de la semaine du Régulateurs ont été lancées. La cérémonie d'ouverture de cet événement a mobilisé les acteurs locaux et internationaux du secteur de l'eau et de l'électricité et toutes les parties prenantes (Etat, opérateurs économiques, chercheurs, etc. ). Le thème retenu à cet effet est : "Enjeux et défis de la régulation en Afrique" Thème qui a d'ailleurs été salué par Joseph Owondault Berre, Vice président de la transition.

Faisant sien la pensée de l'ancien Secrétaire général des Nations-Unies, Koffi Annan, le Vice président de la transition gabonaise soutient que "l'eau n'est pas un luxe, mais un droit". Pour lui, l'eau est non seulement essentielle à la survie humaine, mais encore à l'agriculture, l'industrie, à la production d'énergie. Et d'ajouter que sans elle, la santé publique est compromise, les cultures ne peuvent prospérer et encore moins, les industries fonctionner de façon optimale. "L'électricité pour ce qui la concerne, donne une âme à nos maisons, nos écoles, nos hôpitaux et nos entreprises où elle assure le chauffage, l'alimentation des appareils électroniques et de communication, et surtout, l'éclairage renforçant, ce faisant la sécurité dans nos espaces publics" a t-il fait savoir.

Pour Murielle Minkoue, épouse Mintsa, ministre de la Reforme des institutions, tout en souhaitant la bienvenue aux participants venus des pays invités, a souligné que leur présence à cet événement est le témoignage si besoin était, de l'excellence des relations et de l'importance de la Régulation pour les différents Etats.

" Pour accomplir leurs missions, les autorités de régulation que vous représentez, fondent leur action sur des procédés normatifs plus souples et participatifs. C'est pourquoi, notre département ministériel prépare actuellement pour l'ARSEE en particulier et toutes les autres autorités administratives indépendantes en général, un cadre normatif permettant non seulement de fixer le cadre légal de ces autorités aussi à travers l'adoption d'une loi fixant leur statut juridique mais surtout de bénéficier de souplesse aussi bien dans les ressources propres que dans les pouvoirs de sanctions pour une mise en oeuvre efficiente de leurs missions" a assuré la ministre gabonaise en charge de la Reforme des institutions

Le Directeur général de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau Potable et de l'Energie Electrique (ARSEE), tout en souhaitant également la bienvenue aux participant , a souligné, ô combien est important cette semaine du Régulateur, placée sous le thème : "Enjeux et défi de la Régulation en Afrique". C'est une occasion, dira t-il, "de nous rassembler et d'échanger sur la régulation en Afrique centrale et de l'Ouest, mais également de jeter les bases de la création d'une association des Régulateurs de l'Afrique centrale qui permettra, à n'en pas douter, tant l'échange des meilleurs pratiques que la mise en commun des solutions réalistes et réalisables, déjà éprouvées dans nos environnements respectifs" lance Emmanuel Berre, Directeur général .

Il faut rappeler que cette semaine du Régulateur portera essentiellement sur le renforcement de capacités des participants sur les thématiques indiquées :

- La Régulation Tarifaire : Intérêt et Impact-Le Cas du Cameroun ;

- Le fonctionnement des partenariats publics-privés du secteur et l'analyse critique d'un modèle financier ;

- Le déploiement de la démarche qualité dans le secteur public : le cas de l'ARSEE ;

- a gestion stratégique des ressources humaines dans l'administration : le cas de l'ARSEE ;

- Création de l'Association des Régulateurs d'Afrique Centrale...