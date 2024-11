Tunisie: Evaluation des élèves des écoles primaires - Le calendrier des épreuves établi

Le ministère de l'Education a établi le calendrier des épreuves d'évaluation dans les écoles primaires (publiques et privées) pour l'année scolaire 2024-2025.

L'évaluation en question couvre les trois trimestres, ainsi que toutes les matières figurant dans les programmes officiels. Dans son communiqué daté du 24 octobre dernier, le ministère a tenu à préciser toutes les dispositions à prendre et les démarches à suivre pour un bon déroulement des épreuves.

Dates de tous les devoirs

Pour ce qui est du premier trimestre, tous les élèves (de la première à la sixième) seront évalués sur la base des matières et activités orales, pratiques et écrites. C'est ainsi que les épreuves orales et pratiques ont été programmées du 2 au 7 décembre 2024, sans interruption des cours.

Les épreuves pratiques se dérouleront du 9 au 14 décembre. Là, non plus, les cours ne seront pas interrompus. La période qui va du 16 au 21 du même mois sera consacrée à la remise des copies aux élèves et aux corrections. Les carnets de notes doivent être délivrés au plus tard le samedi 21 décembre prochain, un jour avant les vacances d'hiver.

Quant au deuxième trimestre, il démarre le 6 janvier 2025. Comme pour le premier trimestre, les élèves seront évalués sur les mêmes bases et à propos des mêmes matières et activités. Les dates retenues pour passer les épreuves orales et pratiques sont celles qui s'étalent du 3 au 8 mars 2025.

%

Du 10 au 15 mars, les élèves subiront les épreuves écrites, alors que les cours se poursuivront sans interruption.

Du 17 au 22 mars, les enseignants procéderont aux corrections des devoirs et à la remise des copies aux écoliers. Les carnets de notes commenceront à être distribués à partir du 21 mars. Au plus tard le samedi 22 mars qui marque la fin du deuxième trimestre et annonce les vacances de printemps.

On en arrive, enfin, au troisième trimestre. Celui-ci débute le 7 avril 2025. Les dates fixées pour cette période vont connaître une légère modification. Tous les élèves de la première à la sixième passeront les matières et activités dans la période allant du 19 au 24 mai 2025 (épreuves orales et pratiques). Le changement concerne les épreuves écrites. Prévues entre le 26 et 31 mai, elles se tiendront sous forme de semaine ouverte pour les niveaux de première et de deuxième année, mais sous forme de semaine bloquée pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années. C'est-à-dire avec arrêt des cours.

Fin d'année

Le ministère de l'Education a, également, planifié les différentes étapes qui précéderont de quelques jours les grandes vacances d'été. A cet effet, la période qui se prolonge du 2 au 14 juin 2025 comprendra plusieurs activités (remise des devoirs aux élèves et corrections, saisie des notes sur la plateforme "madrassati", préparation des festivités de clôture de la fin d'année).

Du 23 au 26 juin se tiendront les conseils de classe. Un jour après, les directeurs des établissements procèderont à la distribution des carnets de notes à tous les élèves. Puis, chaque école est appelée, le 28 juin, à organiser une cérémonie de clôture de fin d'année. Cet événement devrait bénéficier de plus d'intérêt de la part des responsables et des parents.

En effet, c'est une occasion privilégiée pour honorer les sujets méritants et impliquer le plus d'intervenants possible dans cette opération. C'est aussi l'une des meilleures occasions de montrer que l'école est bien implantée dans son environnement.