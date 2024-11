Tunisie: Le CAB perd à Zarzis et s'enfonce au classement - Défendre n'est pas jouer !

Les Cabistes ont été largement dominés par les Espérantistes de Zarzis...

Ce n'est pas parce que le système défensif a réussi, le week-end d'avant, contre l'EST qu'il allait de nouveau porter ses fruits face à d'autres adversaires. Défendre le plus clair du temps est chose risquée. Le CAB vient de le vérifier à ses dépens à Zarzis. En effet, incapables de menacer sérieusement les locaux , les camarades de Krir se sont repliés en défense pour procéder par des contres menés généralement par Ahmed Amri et Momar Diop Seydi puis Zied Aloui.

Seulement quand on n'a pas les moyens techniques pour garder deux secondes le ballon dans la phase de relance, cela fait l'affaire de l'équipe adverse, nettement mieux organisée à cette occasion. Les Zarzissiens n'en demandaient pas tant puisqu' ils se sont trouvés en roue libre pour construire le jeu et multiplier les actions placées. Le compartiment défensif a bien tenu le coup avant de céder, sur une erreur de placement, à la 86'.

Défendre ne peut pas réussir à chaque fois. Il faut reconnaître que le CAB n'avait pas les arguments nécessaires à opposer, tout comme lors des matches disputés précédemment. Certes, Aziz Guessmi a manqué l'immanquable vers la fin de la période initiale, mais c'était trop peu pour espérer concurrencer des équipes autrement supérieures à tous les points de vue.

Objectif repoussé aux calendes grecques...

Au vu des déclarations des responsables cabistes, dirigeants comme entraîneur, selon lesquelles le CAB est en cours de construction , on peut penser que les supporters « jaune et noir» peuvent toujours attendre, car on sent qu'à ce rythme l'objectif fixé serait repoussé aux calendes grecques.

On a cru qu'il s'agissait d'un manque de confiance de la part des joueurs, mais on constate malheureusement qu'il n'y a pas que ça et qu'il n'y a pas dans le jeu cabiste des signes prometteurs qui augurent un avenir meilleur. Les chiffres sont têtus. En sept matches, l'équipe bizertine n'a pas encore gagné le moindre match et a marqué un seul but. Difficile de faire pire ! La prochaine journée, le CAB accueillera l'ESS au Stade 15-Octobre, un adversaire lui-même dans une situation compliquée... L'avenir immédiat ne s'annonce pas rose ...