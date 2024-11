Maroc: L'entreprise marocaine Cathedis obtient 713 000 dollars pour développer ses livraisons sur le dernier kilomètre

TLDR

La startup marocaine de livraison au dernier kilomètre Cathedis lève 713 000 dollars lors d'un tour de table mené par Fond Capital Venture, BMCE Capital Investments et Beltone Venture Capital.

Cathedis, fondée en 2015, offre des solutions de livraison aux plateformes de commerce électronique et aux détaillants en ligne, soutenues par des programmes et des partenariats clés.

Ce financement est le signe d'une confiance croissante dans la scène marocaine des startups, positionnant Cathedis comme un acteur clé de l'industrie logistique du pays.

La startup marocaine de livraison du dernier kilomètre Cathedis a levé 713 000 dollars lors d'un tour de table mené par Fond Capital Venture (FCV), la branche venture de BMCE Capital Investments, et Beltone Venture Capital.

Fondée en 2015, Cathedis fournit des solutions de livraison aux plateformes de commerce électronique et aux détaillants en ligne. Le financement - 5 millions de dirhams de FCV et 2 millions de dirhams de Beltone - est le signe d'une confiance croissante dans la scène des startups au Maroc.

Soutenue par le programme 212Founders de CDG Invest et Afri Mobility, Cathedis accélère sa présence sur le marché national et international. Reconnue pour son expertise et sa gestion rigoureuse, la société s'est positionnée comme un acteur clé de l'industrie logistique au Maroc.

Points clés à retenir

Le tour de table de Cathedis témoigne de la confiance des investisseurs dans l'écosystème des startups marocaines, en particulier dans le domaine de la logistique, un secteur tiré par la croissance du commerce électronique. Le marché de la livraison du dernier kilomètre en Afrique du Nord se développe à mesure que les achats en ligne augmentent, poussant les entreprises locales à améliorer leur efficacité et leur infrastructure. Le soutien d'un solide groupe d'investisseurs, dont CDG Invest et Afri Mobility, permet à Cathedis d'étendre son infrastructure et de répondre aux demandes croissantes de livraison, soulignant le rôle croissant du Maroc dans l'écosystème mondial des startups.