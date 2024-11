Maroc: La startup marocaine de logistique Colis.ma obtient un financement de 300K$ en pré-amorçage

TLDR

La startup marocaine Colis.ma a levé 300 000 dollars lors d'un tour de table de pré-amorçage mené par Witamax en vue d'une expansion au Maroc et dans six pays européens, avec des projets pour les marchés d'Afrique de l'Ouest.

Fondée en 2022, Colis.ma a connu une croissance rapide, livrant plus de 50 000 colis en Europe, ciblant les particuliers ayant des liens familiaux et les PME dans des secteurs tels que les cosmétiques et les produits artisanaux.

Colis.ma vise à combler le fossé logistique entre l'Afrique et l'Europe, et prévoit une augmentation de 380 % de ses recettes annuelles récurrentes en 2023.

Colis.ma, une startup marocaine spécialisée dans la logistique transfrontalière, a levé 300 000 dollars lors d'un tour de table de pré-amorçage mené par Witamax. Les fonds soutiendront l'expansion de Colis.ma dans les cinq premières régions du Maroc et dans six pays européens, avec des projets d'entrée sur les marchés d'Afrique de l'Ouest.

Fondée en 2022, l'entreprise affirme avoir connu une croissance rapide, livrant plus de 50 000 colis vers 55 destinations en Europe et enregistrant une augmentation de 380% de ses revenus annuels récurrents en 2023.

Ciblant les personnes ayant des liens familiaux entre le Maroc et l'Europe, ainsi que les PME dans des secteurs tels que les cosmétiques et les produits artisanaux, Colis.ma vise à combler le fossé logistique entre l'Afrique et l'Europe.

Points clés à retenir

Le succès de la levée de fonds de Colis.ma reflète la demande croissante de solutions logistiques transfrontalières en Afrique du Nord. Avec 50 000 dollars obtenus précédemment auprès du Baobab Network et un succès récent dans des programmes d'accélération comme Orange Corners, Colis.ma est sur la bonne voie pour renforcer sa position sur le marché. L'approche innovante de la startup, qui intègre à la fois les transporteurs traditionnels et non organisés grâce à une technologie propriétaire, optimise les opérations pour les partenaires et améliore la qualité du service.