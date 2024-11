Afrique: La société sud-africaine Pargo s'implante en Égypte grâce à un investissement de 4 millions de dollars

TLDR

La société sud-africaine de logistique du commerce électronique Pargo s'étend à l'Égypte avec des services de collecte et de retour dans plus de 500 points Pargo, grâce à un financement de 4 millions de dollars.

Le modèle logistique innovant de Pargo s'appuie sur des points d'enlèvement pour réduire les coûts de livraison et répondre aux besoins du secteur du commerce électronique en plein essor en Égypte.

Lancé en Égypte en 2023, Pargo introduit l'option " Cash on Collection " et prévoit de s'étendre à 7 000 points de retrait dans la région MENA d'ici 2026.

La société sud-africaine de logistique du commerce électronique Pargo a fait son entrée en Égypte en lançant ses services de collecte et de retour dans plus de 500 points Pargo, notamment dans les magasins Fawry, Circle-K et Basata. Cette expansion est soutenue par un tour de table de 4 millions de dollars, permettant à Pargo d'étendre son réseau et de répondre au besoin de solutions de livraison abordables et efficaces sur le marché en pleine croissance du commerce électronique en Égypte.

Le modèle logistique de Pargo utilise un réseau de points de ramassage, réduisant les coûts de livraison en consolidant les commandes et en éliminant les livraisons manquées. L'Égypte marque la première grande expansion internationale de Pargo, avec Noon comme l'un de ses premiers clients. Les clients de Noon peuvent désormais choisir de récupérer leurs commandes dans les points Pargo, ce qui leur offre souplesse et commodité.

%

Pargo a d'abord testé sa solution en Égypte en 2023 et a constaté une forte adoption. La société a introduit une option "Cash on Collection", adaptée à l'économie égyptienne basée sur l'argent liquide. Des plans sont en cours pour étendre la solution à 7 000 points de collecte dans la région MENA d'ici 2026.

Points clés à retenir

L'expansion de Pargo en Égypte met en évidence le potentiel de croissance du secteur logistique en Afrique, stimulé par la demande croissante en matière de commerce électronique. Face à des défis tels que le manque d'infrastructures et les embouteillages dans de nombreuses villes, le modèle de ramassage de Pargo offre une alternative rentable à la livraison traditionnelle à domicile. En s'associant à des acteurs majeurs du commerce électronique comme Noon, Pargo est bien placée pour combler les lacunes logistiques et offrir aux consommateurs des options de livraison fiables et flexibles.