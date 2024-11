Afrique du Nord: Le commerce numérique dans la région MENA est en plein essor, les paiements électroniques augmentant de 658 % depuis 2020

TLDR

La région MENA connaît une augmentation de 658 % des volumes de paiements numériques depuis 2020, reflétant la rapidité du passage au numérique.

Les entreprises s'adaptent pour répondre à la demande des consommateurs en matière de méthodes de paiement sûres et rapides, ce qui stimule la croissance du commerce électronique et de la fintech.

Les dirigeants régionaux soulignent l'importance des politiques gouvernementales pour favoriser l'adoption du numérique, en plaidant pour une collaboration et des cadres réglementaires normalisés dans la région MENA.

Le dernier rapport de Checkout.com, The State of Digital Commerce in MENA 2024, met en évidence le changement numérique rapide de la région, révélant une augmentation de 658 % des volumes de paiements numériques depuis 2020. Le rapport souligne qu'à mesure que la demande des consommateurs pour des méthodes de paiement plus rapides et plus sûres a augmenté, les entreprises se sont adaptées, augmentant la dépendance aux paiements numériques pour répondre à l'évolution des besoins.

Le paysage du commerce numérique de la région MENA reflète la croissance du commerce électronique, de la fintech et du soutien réglementaire, avec une augmentation significative de la fréquence des achats en ligne et des solutions de paiement innovantes qui remodèlent l'expérience du consommateur. Les données montrent que les achats quotidiens en ligne ont augmenté de 80 % depuis 2020, reflétant une évolution des consommateurs vers la commodité et l'efficacité du numérique.

%

Les points de vue des dirigeants régionaux soulignent le rôle essentiel des politiques gouvernementales dans la promotion de l'adoption du numérique. Les contributeurs plaident pour une collaboration régionale continue afin de renforcer la connectivité, d'améliorer la prévention de la fraude et de créer des cadres réglementaires normalisés dans la région MENA.

Points clés à retenir

La transformation de l'économie numérique de la région MENA illustre le passage de l'argent liquide au numérique d'abord, grâce à l'innovation, aux avancées réglementaires et aux collaborations stratégiques. Les gouvernements ont joué un rôle déterminant dans cette évolution, en investissant dans des systèmes de paiement modernes et des politiques visant à soutenir l'économie numérique, en mettant l'accent sur les transactions transfrontalières et l'inclusion financière. Les taux d'adoption élevés d'Apple Pay et de Google Pay indiquent en outre que les consommateurs préfèrent les solutions numériques rationalisées. Alors que la région MENA a atteint 91 % d'adoption des paiements numériques, les contributeurs soulignent les défis à relever, notamment les lacunes en matière d'infrastructure et les préjugés culturels liés à l'argent liquide. Pourtant, les parties prenantes estiment que l'intégration régionale - potentiellement un cadre réglementaire unifié - pourrait renforcer l'interconnectivité, stimuler l'investissement et élargir l'accès financier, positionnant ainsi la région MENA comme un centre de commerce numérique compétitif dans l'économie mondiale.