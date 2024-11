Maroc: Province d'El Jadida - Coup d'envoi sous de bons auspices de la saison agricole à Ouled Frej

El Jadida — La campagne agricole vient de débuter sous de bons auspices à Ouled Frej (province d'El Jadida) où les agriculteurs affichent un optimisme résolu, tablant sur une saison prometteuse au vu de la quantité et la précocité des premières pluies enregistrées dans la région.

Dans un même élan et comptant sur la clémence divine, les cultivateurs s'activent à labourer leurs terres avec des semences sélectionnées sous l'encadrement agissant des centres et arrondissements agricoles.

"Le labourage des terres a, en effet, commencé dans les différentes communes de la province d'El Jadida, comme celle de Sidi Hssain Abderrahmane, une localité connue et reconnue pour sa culture céréalière", indique, dans une déclaration à la MAP, Yassine Adrab, ingénieur agronome, Chef du bureau d'appui technique et d'information agricole relevant de l'Arrondissement de développement agricole Afrag à Ouled Frej (Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala, ORMVAD). Et de préciser que la superficie des terres arables dans cette commune s'élève à 102.000 hectares dont 90 % sont réservées aux céréales.

La campagne agricole, a-t-il poursuivi, a débuté par un labourage en préparation du semis direct, une opération qui se poursuit jusqu'à la mi-décembre avec un taux à ce jour de 20 % de terres labourées.

Notant que la pluviométrie enregistrée dans la région est de 29 mm à ce jour, nettement mieux que l'année précédente, M. Adrab a assuré que les services de l'ORMVAD ont fourni pour la deuxième année consécutive aux exploitants agricoles les semences de céréales d'automne subventionnées et autres légumes comme l'oignon, la tomate et la pomme de terre. Sont également fournis, pour la première fois, les semences de légumineuses, lesquelles graines sont disponibles chez les revendeurs agrées auprès de la Société Nationale de Commercialisation des Semences (SONACOS), ainsi que l'ORMVAD.

Côté prix, il révèle que le prix varie entre 365 et 510 dirhams le quintal pour l'orge et le blé tendre alors que celui du blé dur est de 585 à 730 dirhams.

Une manière pour le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, assure-t-il, d'alléger le fardeau des agriculteurs, garantir le succès de la saison agricole, réduire le coût de production et du coup les prix dans le marché local.

Chez les agriculteurs, l'heure est plutôt à l'optimisme. Kamal El Azouazi, agriculteur basé dans la commune Sidi Hssain Ben Abderrahmane, fait savoir à la MAP que la campagne agricole a commencé comme prévu début novembre, coïncidant, bon présage, avec les premières pluies, avant de préciser que la préparation de la saison des labours a débuté en avril dernier et qu'il s'agit maintenant de semer et de fertiliser les semis.

Il indique aussi qu'il s'active actuellement à semer les semences dédiées au fourrage, notant qu'il a encore le temps pour le blé tendre et dur.

Concernant l'assistance financière et technique, il se félicite de la subvention du ministère de tutelle pour les semences sélectionnées et les engrais, ainsi que de l'accompagnement technique, notamment en ce qui concerne les analyses de sol et l'éradication des nuisibles.

Et de conclure en disant que toutes les variétés de semences sont disponibles en quantité suffisante au centre d'Ouled Frej, une commune située à 45 Kilomètres d'El Jadida et connue, par ailleurs, pour son important souk (marché) hebdomadaire de bétail.