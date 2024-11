Maroc: Rabat - Le quintette Laboratori A, une vision féministe du flamenco traditionnel

Rabat — Les passionnés de flamenco avaient rendez-vous, lundi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, avec une performance vibrante du quintette féminin espagnol LaboratoriA, dans le cadre de la troisième édition au Maroc du Congrès Mondial du Flamenco.

Organisée par l'ambassade d'Espagne et l'Institut Cervantes, avec le soutien du ministère espagnol de la Culture et en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, cette édition met à l'honneur le regard féminin et la réinvention artistique dans un flamenco traditionnel.

À travers les spectacles et les activités culturelles organisées dans sept villes du Royaume, ce Congrès cherche à rapprocher les Marocains de la diversité et de l'authenticité de cet art espagnol emblématique, et plus particulièrement de ses formes nouvelles portées par les femmes.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, José María Davó Cabra, conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne à Rabat, s'est réjoui de cette édition inédite.

"Nous souhaitons offrir au public marocain un aperçu de ce que le flamenco a de meilleur. L'édition de cette année se distingue par son caractère féminin et innovant. Il s'agit de groupes composés et dirigés par des femmes, comme celui que nous allons écouter ce soir. Elles explorent de nouvelles formes d'expression et mettent en avant le rôle de la femme dans la société et dans le flamenco", a-t-il souligné.

Dans une déclaration similaire, Anastasio Sánchez Zamorano, directeur de l'Institut Cervantes de Rabat, a indiqué qu'"il est important de mener ces activités, car elles constituent un pont entre l'Espagne et le Maroc, un pays qui aime le flamenco, notamment pour ses racines arabes et séfarades".

Pour sa part, Ana Brenes, chanteuse du groupe LaboratoriA, a affirmé à la MAP que "c'est un privilège que nous soyons ici à Rabat, et nous sommes ravies qu'il y ait une place pour cette musique qui nous identifie et nous unit. Ce projet, né à Barcelone, est une réponse à nos besoins créatifs".

Pour l'artiste espagnole, le flamenco est "notre langage commun" mais on peut toujours faire preuve de liberté créative "pour que surgissent des choses uniques, comme celles de notre spectacle actuel intitulé 'Que veut la fille ?'".

Formé en 2017 à Barcelone, le quintette LaboratoriA, formé par cinq femmes et considéré comme pionnier dans l'exploration féministe du flamenco, propose une déconstruction des rôles traditionnels par l'art et la performance.

Organisé au Maroc pour la troisième année consécutive, du 31 octobre au 27 novembre, le Congrès Mondial du Flamenco propose un programme riche en spectacles, ateliers et colloques dans plusieurs villes marocaines.

Cette édition fera du Maroc l'épicentre mondial du flamenco tout au long du mois de novembre. Une célébration d'envergure qui inscrit le Royaume dans une dynamique culturelle internationale, renforçant le dialogue artistique et les échanges entre les deux Royaumes.