Maroc: Le 49ème anniversaire de la Marche verte - Une épopée glorieuse sur la voie du parachèvement de l'intégrité territoriale

Rabat — Le peuple marocain célèbre, mercredi, dans un climat de fervent enthousiasme et de mobilisation constante, le 49ème anniversaire de la Marche verte, un événement phare dans les annales de la lutte nationale pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

Initié par le génie de Feu SM Hassan II pour libérer les provinces du Sud de l'emprise coloniale espagnole, cet évènement restera gravé à jamais dans l'Histoire du Maroc en ce qu'il incarne la symbiose exemplaire entre le Trône alaouite et le peuple marocain et l'unanimité autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation.

Le 6 novembre 1975, des masses de volontaires armées de leur foi ont convergé de toutes les régions du pays de manière organisée vers les provinces du Sud pour écrire dans un élan patriotique une des plus belles pages de la lutte du Maroc pour le parachèvement de son intégrité territoriale.

La commémoration de cet anniversaire, riche en enseignements, constitue certes l'occasion de se remémorer les gloires passées, mais aussi et surtout de poursuivre la mobilisation pour consolider les bases d'un Maroc moderne, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Devant d'immenses foules munies du Saint Coran et du drapeau national, les autorités coloniales n'ont eu d'autre choix que de se plier à la volonté du Roi et du peuple et de proclamer la fin de la colonisation des provinces du Sud.

Cet événement, qui a marqué un tournant historique, reflète la détermination, la volonté et la foi des Marocains, ainsi que leur mobilisation totale pour la récupération de leurs terres spoliées.

L'épopée glorieuse de la libération s'est déployée dans un élan pacifique et ordonné, porté par la foi inébranlable des volontaires en la justesse de leur cause et le droit du Maroc à récupérer ses provinces du Sud.

Le drapeau national a été hissé dans le ciel de Laâyoune le 28 février 1976, suivi par la récupération de Oued Ed-dahab le 14 août 1979, marquant ainsi la fin de l'occupation et de la présence étrangère dans ces provinces.

Aujourd'hui, cette épopée se poursuit sans relâche avec des efforts constants pour déjouer les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Maroc reste déterminé à défendre ses droits légitimes, en faisant valoir son unanimité autour de son intégrité territoriale, sa volonté résolue de défendre la marocanité de son Sahara et son engagement sérieux à mettre fin à ce différend régional artificiel qu'entretiennent vainement les adversaires du Royaume qui s'opposent au droit du Maroc sur son territoire.

La Marche verte se poursuit également avec le lancement d'une nouvelle dynamique de développement qui fait des provinces du Sud une des régions du Royaume affichant les meilleurs résultats en matière d'acquis sociaux, de services de santé et de logement, de croissance, d'emploi, et d'attractivité économique.

Grâce à l'ambitieux modèle de développement économique lancé par le Souverain, le Sahara marocain est en passe de s'ériger en un véritable hub régional et international et de passerelle entre le Royaume et sa profondeur africaine.