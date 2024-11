Maroc: En 2025, le ministère de la Solidarité mise sur la consolidation des acquis (Mme Ben Yahya)

Rabat — Le plan d'action du ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la Famille pour l'année 2025 se focalisera sur la consolidation des acquis et l'accélération de la mise en oeuvre des différentes mesures inhérentes au programme gouvernemental, a indiqué lundi la ministre de tutelle, Naima Ben Yahya.

Présentant le projet de budget sectoriel du ministère devant les membres de la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, Mme Ben Yahya a souligné que ces orientations seront concrétisées à travers la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, la promotion des programmes ayant un impact direct sur le citoyen, ainsi que le renforcement des mécanismes de ciblage de ces programmes et de leur suivi pour un impact efficace sur la vie des citoyens.

Il s'agit en effet de renforcer les approches de travail ainsi que les capacités des acteurs en matière d'évaluation de l'impact de ces différentes mesures prises dans le cadre des politiques et programmes publics, a expliqué la ministre.

Elle a, dans ce sens, assuré que des approches seront adoptées pour contribuer à la réalisation de l'égalité des chances, à l'intégration équitable et durable des citoyens et à la rationalisation des ressources et ce, conformément à des dimensions de genre, de prévention ou encore de droits de l'homme.

Exposant les grandes lignes du plan d'action du ministère pour 2025 en présence notamment du secrétaire d'État chargé de l'Inclusion sociale, Abdeljabbar Rachidi, la ministre a cité la mise en oeuvre de "stratégies prometteuses pour soutenir la cohésion familiale et promouvoir les droits des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées", "la mise en oeuvre de programmes de proximité pour une inclusion sociale efficace et durable", ainsi que "le développement et la mise à niveau du cadre législatif et institutionnel".

%

Dans ce contexte, la ministre s'est engagée à améliorer les services destinés aux familles, notamment par le déploiement d'un programme d'accompagnement des espaces dédiés aux familles, la mise en oeuvre d'un programme de formation en médiation familiale, ainsi que par l'élargissement du réseau de crèches sociales en collaboration avec les collectivités territoriales et les associations à travers le Royaume. L'objectif étant, a-t-elle rappelé, d'atteindre 100 crèches sociales d'ici 2026.

Concernant la protection de l'enfance, Mme Ben Yahya a souligné que le ministère poursuivra la mise en oeuvre du deuxième Programme National de Mise en OEuvre de la Politique Publique Intégrée de Protection de l'Enfance, en mettant l'accent sur plusieurs priorités, notamment le renforcement du cadre juridique et de son efficacité ainsi que le développement du réseau de protection et de prise en charge de l'enfance.

Pour les personnes en situation de handicap, Mme Ben Yahya a précisé que le ministère œuvrera à établir un nouveau système d'évaluation du handicap et de délivrance de cartes, en adoptant des mécanismes de gouvernance de ce système au niveau régional, indiquant en outre la généralisation du programme de formation dans l'ensemble du territoire national et une gestion efficace de la base de données relative aux personnes en situation de handicap.

En ce qui concerne l'autonomisation et la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, Mme Ben Yahya a annoncé que parmi les objectifs fixés par le ministère figure la coordination, le suivi et la mise en oeuvre des dispositions de la politique publique pour l'égalité, l'autonomisation politique des femmes et leur participation à la vie publique, grâce à l'élaboration et l'exécution d'un programme national pour le soutien du leadership féminin, ainsi qu'à la préparation d'un projet de programme visant à accroître la représentation politique des femmes dans la perspective des prochaines échéances électorales.