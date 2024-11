Maroc: La Cour des comptes poursuit la mise en oeuvre de la stratégie de transition numérique (responsable)

Rabat — La Cour des comptes poursuit la mise en oeuvre de ses objectifs stratégiques en matière de transition numérique en vue de consacrer le professionnalisme et la transparence nécessaires pour renforcer cette réforme, a indiqué, lundi à Rabat, le secrétaire général de la Cour, Abdelaziz Koulouh.

Lors de sa présentation du projet de budget des juridictions financières au titre de l'année budgétaire 2025 à la Commission de justice, de législation, des droits de l'Homme et des libertés à la Chambre des représentants, M. Koulouh a souligné que le nouveau modèle de ces juridictions vise à créer un changement important dans le mode d'exécution de leurs missions et de leur interaction avec les parties concernées, en poursuivant l'amélioration et le développement des applications informatiques pour réaliser les objectifs fixés, renforcer l'efficacité et orienter l'attention vers les priorités à impact positif sur la mise en oeuvre des missions des juridictions financières.

S'agissant de l'enveloppe budgétaire allouée aux juridictions financières dans le projet de budget de 2025, il a précisé qu'elle dépasse 619 millions de dirhams (MDH) pour les crédits de paiement, soit une hausse de 8,4% par rapport au budget de 2024, qui se chiffrait à 590 MDH, en plus de 20 MDH de crédits d'engagement.

%

Pour ce qui est des dotations allouées aux salaires et aux indemnités des juges et des fonctionnaires des juridictions financières au titre de l'année 2025, elles s'élèvent à près de 443 MDH, tandis que les dépenses liés aux équipements et les autres diverses charges sont de 96,5 MDH, en plus de 800 MDH attribués aux crédits d'investissement.

Le secrétaire général a, dans ce sens, cité le projet de numérisation de toutes les opérations liées à la présentation des comptes, qui permettra de se passer des transactions papiers traditionnelles et de minimiser les erreurs et les retards du traitement manuel des documents, à travers une nouvelle plateforme électronique permettant aux parties concernées de présenter leurs comptes de façon directe et sécurisée.

Il a également annoncé que la Cour s'est penchée sur la mise en place d'un système de greffe numérique, qui envisage de numériser l'ensemble des opérations liées à la gestion des dossiers au sein des juridictions financières, par la création d'un système numérique global permettant d'archiver et de gérer les dossiers à même de réduire l'usage des documents en papiers, d'accélérer les opérations liées au dépôt et au suivi des dossiers, à la convocation des parties concernées et la communication les conclusions émises par ces juridictions.

M. Koulouh a, en outre, fait état de la poursuite de la numérisation des opérations liées à l'analyse des données, mettant en avant le potentiel de l'intelligence artificielle (IA), au regard de l'évolution de son usage dans plusieurs domaines.

Dans ce cadre, il a rappelé que la Cour des comptes planche sur l'élaboration d'une feuille de route pour adopter des projets en IA, dont la mise en oeuvre est prévue l'année prochaine.

Ces projets portent sur "la modernisation des systèmes d'information et l'amélioration de la cybersécurité", a-t-il noté, indiquant que l'objectif de cette modernisation et mise à jour des systèmes d'information des juridictions financières ne se limitent pas à l'amélioration de la gestion des missions de contrôle et des opérations administratives, mais se focalisent également en grande partie sur le renforcement de la sécurité des systèmes d'information contre les menaces de cybersécurité croissantes.