Sénégal: Législatives anticipées au pays - Plus de 260 000 cartes d'électeurs pas encore retirées

Les Sénégalais sont appelés à élire le 17 novembre 2024 une nouvelle Assemblée après la dissolution prononcée, le 12 septembre par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, d'un Parlement issu des élections de 2022 et encore dominé par l'ancien camp au pouvoir. À douze jours de ce scrutin, plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées. Détails.

Au Sénégal, à douze jours d'élections législatives anticipées, des voix de la société civile alertent sur un problème majeur : plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées dans les bureaux de vote.

La Direction générale des élections a beau multiplier la diffusion de messages, pour l'heure, ce sont précisément 264 340 cartes d'électeurs qui attendent toujours d'être récupérées.

« Un fichier qui fait autour de 7,4 millions d'électeurs »

Un problème récurrent au Sénégal, mais qui selon le directeur du Groupe de recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), Ababacar Fall, n'est pas inquiétant : « Par le passé, on a quand même eu un niveau plus important de cartes non retirées, autour de pratiquement un million. Donc, 260 000 environ, je ne pense pas que ce soit un chiffre susceptible d'impacter le taux de participation. Parce que, là, on a un fichier qui fait autour de 7,4 millions d'électeurs. »

Le taux de participation, c'est l'une des grandes inconnues de ce scrutin, sachant que les législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle.

En attendant, la Direction générale des élections poursuit la diffusion de messages radios et télévisés en six langues pour encourager les électeurs à retirer leur carte. Ils ont jusqu'au 16 novembre pour le faire.