Algérie: M. Merabi met en exergue la coopération entre le pays et les pays africains dans le domaine de la formation

Oran — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yassine Merabi, a mis en exergue, lundi soir à Oran, la coopération entre l'Algérie et les pays africains dans le domaine de la formation et l'appui technique fourni dans ce domaine.

Intervenant à la cérémonie de clôture de la 4ème édition du Forum de la jeunesse africaine, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hamad, du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, et des ambassadeurs de plusieurs pays africains, M. Merabi a souligné que le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels fournit environ 500 bourses de formation par an en faveur des stagiaires de 25 pays africains et arabes, et ce dans le cadre du soutien technique et en consolidation des liens de fraternité, de coopération distinguée entre l'Algérie et les pays africains amis, à l'instar du Niger, de Mauritanie, de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), et de la Libye.

Il a ajouté que cette coopération algéro-africaine est de "développer les relations bilatérales dans divers domaines pour les hisser aux plus hauts niveaux au service de l'intérêt commun et en réponse aux aspirations des peuples à une plus grande coopération et intégration dans le domaine de l'enseignement et de la formation".

M.Merabi a souligné que son secteur "supervise des projets importants dans le cadre du programme de coopération établi par l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, comme concrétisation des programmes de partenariat avec les pays frères, tels que le lycée professionnel de l'amitié nigéro-algérienne, qui est un pôle de formation par excellence dans la ville du Zinder au Niger, en plus de former les formateurs sur les équipements techniques".

Il a indiqué que "l'Université algérienne accueille plus de 5.000 étudiants des pays arabes et africains", ainsi que d'autres secteurs, soulignant que "toutes ces données témoignent de l'ouverture des établissements d'enseignement algériens aux pays africains et du niveau scientifique et technologique atteints dans les différents classements mondiaux".

Il a ajouté que "les différents efforts et projets enregistrés par le système d'éducation, de formation et de recherche dans le domaine de la formation, au cours des dernières années en Algérie, ouvrent de larges horizons pour insuffler une culture de formation et de qualification, tout au long de la vie, aux différentes couches de la société".

M. Merabi a également salué les résultats de ce Forum, qui a réuni la jeunesse du continent africain, qui est un véritable espace adéquat pour l'échange de visions et d'expériences sur différentes problématiques visant à relever le niveau des systèmes éducatifs de pays africains, permettant de réaliser les objectifs tracés dans les visions futures de notre continent contenues dans l'Agenda 2063.

Pour rappel, 55 pays ont participé aux travaux de la quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine.