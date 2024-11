Algérie: 27e SILA - Participation de plus d'un millier de maisons d'édition, avec l'Etat du Qatar en invité d'honneur

Alger — Le 27e Salon international du livre d'Alger (SILA) accueillera 1007 maisons d'édition de 40 pays, avec l'Etat du Qatar en invité d'honneur et verra la présentation des dernières publications, ainsi que la mise en oeuvre d'un programme riche et diversifié comprenant diverses activités culturelles et intellectuelles, animées par des intellectuels algériens, africains et de plusieurs pays arabes.

Prévu du 6 au 16 novembre, le 27e SILA ouvrira officiellement ses portes, après-demain, mercredi, au Palais des Expositions des Pins maritimes à Alger et accueillera le public à partir du jeudi 7 novembre, avec une programmation culturelle qui s'articulera autour de six axes : l'histoire et la mémoire (70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954), la Palestine, regard particulier sur l'Etat du Qatar (invité d'honneur), l'Afrique, la littérature et le patrimoine culturel algérien.

Organisé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 27e SILA, plus important événement littéraire et culturel en Algérie, est placé sous le slogan, "Nous lisons pour triompher" qui renvoie aux célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, thématique traitée par plusieurs éditeurs, écrivains, intellectuels et professionnels du secteur du livre issus d'Algérie, d'Afrique, des pays arabes et d'Europe.

Dans ce cadre, le salon verra la participation de 1007 exposants, dont 290 éditeurs algériens, sur une superficie dépassant les 23 000 mètres carrés, où seront exposés plus de 300 000 titres représentant 40 pays, dont l'Etat du Qatar, invité d'honneur, qui sera présent également à travers ses nombreux intellectuels qui animeront plusieurs séminaires aux thématiques différentes.

Plusieurs conférences-débats sur la Guerre de Libération seront organisés dans le grand amphithéâtre au pavillon central du Palais des Expositions, à l'image du colloque inaugural intitulé, "L'esprit de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954: Un héritage pour les générations futures", qui verra la participation du président du Conseil de la Nation, le

Moudjahid Salah Goudjil, de la femme-symbole, la Moudjahida, Djamila Boupacha, de la Moudjahida- autrice Z'hour Ounissi, ainsi qu'un groupe de moudjahidines et de chercheurs universitaires.

Les activités dans le pavillon central se poursuivront jusqu'à la clôture de cette 27e édition, avec notamment l'organisation d'autres séminaires, célébrant le déclenchement de la Révolution sous différents angles, "Les historiens et la révélation des crimes coloniaux", "Nos écrits sur

Novembre", "Les textes fondateurs de la révolution algérienne", "Soufisme et valeurs humaines chez l'Emir Abdelkader", "Le Manifeste de Novembre, texte et Révolution" et "La Révolution algérienne dans les écrits arabes".

En solidarité avec les frères palestiniens à Ghaza notamment, l'"Espace Palestine" présentera, des activités culturelles et littéraires, ainsi que des séminaires aux thématiques diverses, "Algérie et Palestine, engagement permanent", "Génocide à Ghaza", "Littérature et résistance en Palestine", et "Ghaza et le double langage dans les positions de l'Occident", "Palestine, écrits de prison", "La Palestine dans la poésie algérienne", en plus d'une série de soirées de poésie dédiées à la Palestine, animées par des poètes d'Algérie et des pays arabes.

Dans le même contexte, à l'"Espace Afrique", plusieurs activités et des séminaires, notamment, sur la "Littérature africaine, présence et conscience nouvelle", "Le rayonnement de la Guerre de libération en Afrique", "Sahara Occidental : dernière colonie en Afrique", "Voix de Mauritanie", "L'Algérie et l'Afrique, caravanes culturelles", "L'héritage arabe dans la littérature africaine" et "Le patrimoine algérien à l'UNESCO".

Lors de ce 27e SILA, des figures littéraires et intellectuelles, d'Algérie et de l'étranger, aborderont de nombreux sujets liés à la littérature, au patrimoine, à l'histoire, au cinéma et autres, à l'instar de Wassiny Laredj, Mohamed Lamine Camara (Sénégal), Almaha Al Ali, Maryam Yassin Al-Hammadi et Mohamed Al-Balushi (Qatar), Armon Goz (Côte d'Ivoire), Konyi Allam (Togo) et Sansi Kaba Diakite (Guinée).

Egalement présents à cette édition, Suzanne El-Kenz (Palestine), Michel Collon (Belgique), Jim House (Grande-Bretagne), Nils Andersson (Suède), Caroline Kennedy (Etats-Unis), Rosa Angela Mattei (Italie), Mohamed Al-Baali (Egypte), Hussein Al-Qasid (Irak), Amina Al-Naifer (Tunisie), Nancy Ibrahim (Egypte) et Saadia Mufreh (Koweït).

Cette manifestation verra également la participation de nombreuses instances et ministères nationaux pour enrichir le programme culturel du salon, tels que le Ministère des Moudjahidines et des Ayants-droits, le Haut Conseil Islamique, le Haut Commissariat à l'Amazighité, le Conseil Supérieur de la Langue arabe, l'Académie algérienne de la langue arabe, ainsi que l'Office national des droits d'auteurs et des droits voisins.