Algérie: Le forum de la jeunesse africaine à Oran - Un point de départ pour réaliser les ambitions des jeunes du continent

Oran — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a affirmé que le Forum de la jeunesse africaine, qui a pris fin lundi soir à Oran, représente un point de départ pour la réalisation des ambitions des jeunes du continent dans la prospérité et le progrès.

Intervenant à la séance de clôture de cet événement, qui s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrahmane Hammad, du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et d'ambassadeurs de pays africains, M. Hidaoui a souligné que le Forum d'Oran représente, à la faveur des recommandations et du débat qui l'ont caractérisés, "un point de départ pour la jeunesse africaine pour réaliser ses ambitions de vie décente, de stabilité dans tous les domaines, de progrès et de prospérité".

Il a ajouté que cette manifestation, qui a rassemblé 600 jeunes hommes et femmes de 55 pays africains, a permis la création d'un "courant de la jeunesse africaine, qui comprend les défis que traversent les pays et le continent et cherche à relever ces défis en coopération et en unissant ses énergies et ses capacités pour renforcer le rôle du continent africain dans le monde à la hauteur de sa taille et de ses capacités matérielles et humaines".

Le même intervenant a souligné que "les participants à ce forum ont établi un tableau d'une grande esthétique, soit en termes d'organisation ou du débat fructueux et responsable marqué par une interaction avec les sujets soulevés lors des travaux qui se sont articulés autour de l'enseignement en Afrique et les sujets inhérent à la jeunesse du continent".

Cette manifestation juvénile africaine abritée par la ville d'Oran quatre jours durant, ajoute le président du CSJ, "a permis de nouer des liens solides entre les participants de manière à leur permettre un contact permanent en tant que force montante engagée à construire leurs pays et oeuvrer à leur prospérité".

M. Hidaoui a salué le franc succès du forum de la jeunesse africaine dans sa 4ème édition d'Oran. "Un succès rendu possible grâce au soutien des autorités algériennes, à leur tête, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et l'étroite coopération entre la Commission de l'Union africaine et le Conseil supérieur de la jeunesse, malgré la courte période de préparation, qui n'a pas dépassé 20 jours", a-t-il dit.

La quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine s'est tenue sous le slogan "L'éducation africaine pour le 21e siècle : construire des systèmes éducatifs flexibles pour accroître l'accès à un apprentissage complet tout au long de la vie, de haute qualité et adapté pour l'Afrique".