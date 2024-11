Algérie: Ouled Djellal - 40 participants au salon régional de l'artisanat

Ouled Djellal — Un salon régional de l'artisanat et des métiers traditionnels réunit, depuis samedi à Ouled Djellal, 40 artisans venus de différentes régions.

Le wali d'Ouled Djellal, Abderrahmane Dehimi, accompagné du directeur du tourisme et de l'artisanat et de plusieurs responsables locaux, a présidé la cérémonie d'ouverture de cette manifestation organisée dans le cadre de la célébration du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.

Initié par la Chambre de l'artisanat et des métiers, en coordination avec la direction du tourisme et la direction des moudjahidine, le salon se poursuivra jusqu'au 10 novembre, selon Moussa Boucherit, directeur du tourisme, qui a indiqué que la manifestation permettra aux visiteurs de faire l'acquisition de produits artisanaux, tels que les produits en laine, des tissus, des dérivés de la datte, des pâtes traditionnelles, des plantes ornementales et autres.

Pour sa part, Riad Bouzerna, directeur de la Chambre de l'artisanat, a souligné que l'objectif de cette manifestation est de mettre en valeur le travail et le savoir-faire des artisans en créant à leur intention un espace pour qu'ils puissent commercialiser leurs produits.

Les stands aménagés dans le cadre de ce salon offrent l'occasion aux visiteurs de découvrir l'artisanat propre aux différentes régions rurales ainsi que celui de la femme au foyer, en plus d'ouvrages et de publications en relation avec le patrimoine de la région et sa participation à la lutte pour la liberté durant la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.