Gabon: Référendum 2024 - Les natifs du canton-sud affûtent leurs armes pour un OUI sans faute

Les ressortissants du canton sud, dans le département du Haut Ntem (Minvoul) étaient réunis le week-end dernier dans un restaurant de la commune de Libreville. L' objectif visé est la mise en place des stratégies qui vont leur permettre de bien passer le message qui consiste à voter le "Oui" le16 novembre prochain en faveur de la nouvelle Constitution.

Les Gabonais iront bientôt aux urnes en toute citoyenneté et esprit démocratique. Il ne reste plus que quelques jours pour confronter le "Oui" et le "Non" du référendum pour la nouvelle Constitution. Beaucoup affutent leurs armes stratégiques pour que le Oui l'emporte au soir du 16 novembre 2024. Les fils et filles du canton-sud dans le département du Haut Ntem, province du Woleu-Ntem, étaient réunis autour de leur frère Kevin Nsa Abessolo, pour échanger sur la stratégie de campagne qui devra leur permettre d'avoir un résultat à plus de 98% pour le OUI .

Une rencontre très fructueuse selon ces derniers qui leur a permis de faire le tour des difficultés qui peuvent subvenir. Ils ont passé en revu, le fichier électoral dé plus de 31 villages et 11 regroupements de villages que comporte ce canton qui est d'ailleurs, l'un des plus grands en terme d'électorat .

L'ambiance qui a régné pendant ces échanges donne un espoir pour un avenir meilleur pour le canton sud. « Je suis content et fier de vous. Fier des échanges que nous venons d'avoir dans le respect mutuelle » a indiqué Kevin Nsa Abessolo.

Les fils et filles du département du Haut Ntem en général et ceux du canton sud en particulier, sont plus que jamais déterminés à tout faire pour un OUI à 100%, le 16 novembre prochain.