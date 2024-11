Le 16 novembre, nous serons appelés à nous prononcer sur un référendum crucial pour l'avenir de notre nation : l'adoption de la nouvelle Constitution du Gabon. Je tiens à partager avec vous les raisons profondes pour lesquelles je voterai Oui.

Chers concitoyens,

Cette nouvelle Constitution représente une étape décisive vers la modernisation de notre pays et le renforcement de notre démocratie. Elle est le fruit d'un travail approfondi visant à éliminer les dispositions obsolètes et contre nature de l'ancienne version, qui n'étaient plus en phase avec nos aspirations collectives pour un Gabon plus juste, plus transparent et plus équitable.

En choisissant de voter oui, nous faisons le choix d'une République où les principes de liberté, d'égalité et de fraternité seront davantage respectés. Une Constitution qui mettra fin à des pratiques archaïques et favorisera la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, et une gestion plus démocratique des institutions.

Je suis conscient que certains choisiront de voter non, et je respecte leur opinion. La richesse d'une démocratie réside dans le respect des divers points de vue et dans la capacité à dialoguer. Nous devons rester unis et travailler ensemble pour un Gabon prospère, tourné vers l'avenir et capable d'offrir à ses citoyens les meilleures conditions de vie.

Le 16 novembre, notre vote contribuera à bâtir un Gabon moderne, démocratique, et respectueux des droits de chacun. Soyons fiers de ce moment historique et porteurs d'un avenir meilleur pour nos enfants et pour notre pays.

Je vous invite donc à vous rendre aux urnes et à soutenir cette nouvelle constitution, car elle est une chance pour notre Gabon de devenir une grande démocratie.

Bien à vous.