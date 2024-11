Algérie: Cultures stratégiques - Une feuille de route multisectorielle pour accompagner les investissements dans le Sud

Alger — Une feuille de route multisectorielle a été élaborée, lundi, sur des mesures supplémentaires au profit des investisseurs dans le domaine du développement des cultures stratégiques dans les wilayas du Sud, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie, l'ouverture de pistes et la fourniture des services de télécommunications.

Cette décision a été prise lors d'une réunion de coordination tenue au siège du ministère des Finances, afin de répondre aux besoins liés aux projets de développement des cultures stratégiques dans les wilayas du Sud, en présence des ministres des Finances, Laaziz Faid, de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, de l'Hydraulique, Taha Derbal, et de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki.

Ont également assisté à cette réunion les walis d'Adrar, de Timimoun, d'Illizi, d'El Menia, de Ouargla et de Touggourt, ainsi que des cadres des ministères concernés, des représentants d'entreprises publiques et d'institutions telles que Sonelgaz, Algérie Télécom, l'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), le Fonds national d'investissement (FNI), les directeurs des instituts techniques concernés, de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) et de l'Office national des terres agricoles (ONTA).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Cherfa a rappelé les objectifs fixés par le président de la République en matière d'autosuffisance en blé dur et de développement des cultures stratégiques, soulignant la nécessité d'accélérer le raccordement des exploitations agricoles au réseau d'électricité et de les désenclaver.

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, le ministre a indiqué que la concrétisation des investissements avait débuté au niveau de 94 exploitations agricoles dans les wilayas du Sud, et que certaines d'entre elles étaient déjà entrées en phase de production.

Afin d'aplanir les difficultés enregistrées, le ministre a affirmé que lors des débats tenus durant la réunion, il a été décidé d'accorder "la priorité" aux wilayas du sud en termes d'affectations financières destinées au raccordement des exploitations agricoles à l'énergie.

S'agissant des crédits bancaires, M. Cherfa a indiqué avoir eu, dimanche, une séance de travail avec le ministre des Finances et l'Association des banques et établissements financiers (ABEF), lors de laquelle il a été convenu d'associer toutes les banques publiques au financement des investissements agricoles, soulignant que chaque banque prendra en charge une région précise.

Par ailleurs, toutes les Compagnies d'Assurance publiques seront aussi associées à l'opération d'assurance des exploitations agricoles, a-t-il souligné, relevant que toutes ces mesures seront concrétisées dans les semaines à venir.

Il a également été convenu de former des commissions locales multisectorielles pour définir les priorités de chaque wilaya, en vue de mobiliser les ressources financières nécessaires, ajoute le ministre.

Ces démarches, dira M. Cherfa, sont à même d'établir la confiance avec les investisseurs, affirmant que l'Etat assure les moyens nécessaires à la réussite du programme des cultures stratégiques.

Il a, à ce propos, rappelé les projets de réalisation de 350 centres de proximité de stockage d'une capacité de 50.000 quintaux/centre (capacité totale de stockage atteignant 17,5 millions de quintaux), et de 30 silos de stockage de céréales à long terme.

Concernant les centres de proximité de stockage, le ministre a fait état de 311 centres en cours de réalisation dont les premiers seront réceptionnés en février 2025, tandis que les entreprises chargées de la réalisation des 36 centres restants seront connues "prochainement".

De nouveaux investissements agricoles dans le Sud

M. Cherfa a également fait savoir que 51 centres de proximité de stockage, parmi les centres prévus, se trouvent dans les wilayas du Sud.

Concernant les silos, dont la capacité de stockage est d'un million de quintaux/silo, le ministre a précisé que les démarches pour choisir les entreprises de réalisation sont en phase d'achèvement.

Trois de ces silos seront réalisés dans le Sud, à Adrar, Ouargla, et El Menia.

Dans son allocution, le ministre des Finances a fait état d'affectations financières considérables allouées au profit du secteur agricole pour atteindre les objectifs fixés, notamment en ce qui concerne la promotion de l'investissement agricole par la mise en valeur des terres et leur octroi dans le cadre de la concession, l'électrification rurale, la réalisation des routes et des pistes agricoles, l'extension des surfaces irriguées ainsi que la mobilisation des ressources en eau nécessaires.

Dans ce cadre, le ministre a précisé que les wilayas du Sud avaient bénéficié d'enveloppes financières considérables dans le secteur des routes, à travers un programme en cours pour la réalisation de 103 projets.

Intervenant à cette occasion, M. Rekhroukh a indiqué qu'un travail était en cours pour la réhabilitation des routes nationales et de chemins de wilaya ainsi que l'ouverture de nouvelles pistes dans le Sud, à l'instar de la route relative au projet "Baladna" dans la wilaya d'Adrar.

De son côté, M. Derbal a affirmé que l'Algérie disposait des moyens permettant de trouver des solutions pour l'approvisionnement en eau des projets agricoles dans les wilayas du Sud.

Pour sa part, M. Triki a fait savoir que son département ministériel s'emploiera à trouver les solutions adéquates pour assurer des réseaux de télécommunications au niveau des exploitations agricoles, précisant que le recours aux satellites figure parmi les solutions efficaces.

Lors de cette réunion, un exposé du ministère de l'Agriculture a été présenté sur les grands projets dans le domaine du développement des cultures stratégiques, faisant observer qu'en sus du projet "Baladna" de production de lait en poudre et du projet du groupe italien "Best Food" (BF) de production de céréales et de légumineuses, plusieurs autres projets structurants sont actuellement en phase de lancement.

Il s'agit notamment d'un projet du groupe Cevital dans les wilayas d'El-Menia, de Ouargla et de Ghardaïa, sur une superficie totale de plus de 285.000 hectares, pour la production de betterave sucrière et une unité de transformation d'une capacité de 505.000 tonnes/an, ainsi que la production d'autres cultures stratégiques.

Il s'agit également d'un projet de l'entreprise "Tafadis", filiale de Madar Holding, dans les wilayas de Ouargla et de Touggourt, sur une superficie de plus de 20.000 hectares, pour la production de betterave sucrière et une unité de transformation d'une capacité de 60.000 tonnes/jour, avec un objectif de production de 720.000 tonnes/an, en plus de la production d'autres cultures stratégiques dans le cadre du programme de rotation des cultures.

Il s'agit, entre autres, d'un projet d'investissement algéro-saoudien dans la commune de Hassi Gara, dans la wilaya d'El Menia, sur une superficie de 20.000 hectares, pour la production agricole et l'élevage du bétail.

Il est, en outre, question d'investissements dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois dans la filière de l'aviculture et des cultures stratégiques, au niveau de la wilaya d'Adrar.