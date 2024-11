Algérie: Arkab participe mercredi en Italie à la réunion ministérielle du Groupe mondial pour l'énergie de fusion

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prend part, mercredi à Rome (Italie), à la réunion ministérielle du Groupe mondial pour l'énergie de fusion (WFEG) relevant de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, qui se tiendra au siège du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministre sera accompagné de l'ambassadeur d'Algérie en Italie, du Président-directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz et du Commissaire à l'énergie nucléaire (COMENA), a précisé la même source.

Cette réunion de haut niveau, qui sera co-présidée par la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, verra la participation de nombreux politiques et représentants des pays participants, de savants, de chercheurs, et de directeurs exécutifs d'entreprises mondiales spécialisées dans le domaine de l'énergie, ainsi que des entrepreneurs et investisseurs et autres.

L'objectif de cette réunion est "d'échanger les vues sur les stratégies adoptées pour accélérer le développement et l'expérimentation de l'énergie de fusion, et de débattre des questions prioritaires liées aux cadres politiques et financiers, au progrès technologique, aux processus de commercialisation et de coopération internationale en vue de développer cette technologie prometteuse afin de fournir l'énergie à faible émission de carbone pour répondre aux besoins croissants en matière de développement".

Plusieurs panels seront organisés sous les thèmes: "Energie de fusion: état des lieux et perspectives" et "Coopération internationale et partenariats public-privé : ouvrir la voie à l'énergie nucléaire de fusion", et autres.

L'accent sera mis sur la réalité du paysage mondial de l'énergie de fusion, le progrès réalisé dans les secteurs public et privé, et sur la coopération entre les pays et les industriels, outre les avancées technologiques, scientifiques et en ingénierie, ainsi que l'évolution des infrastructures dans le domaine de l'énergie de fusion, selon la même source.

"Le gouvernement italien qui assure la présidence du "G7" en 2024, focalise sur le développement des sciences et des technologies de l'énergie de fusion et les défis mondiaux liés au renforcement de la sécurité énergétique et du développement économique, et s'engage à faire avancer le programme de la recherche sur l'énergie de fusion sur la scène internationale", conclut le communiqué.