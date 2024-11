Congo-Kinshasa: 4 enfants tués à la suite de l'insécurité à Goma, déplore l'ONG Forum de enfants

Le Forum des enfants de Goma a enregistré le meurtre de 4 enfants dans cette ville en moins de deux mois. Cette organisation a lancé un cri d'alarme le jeudi 30 octobre face à la multiplication des violences dont sont victimes les mineurs.

Dans sa déclaration dont une copie est parvenue lundi 4 novembre à Radio Okapi, l'organisation explique que parmi les 4 enfants tués, il y en a un qui dormais tranquillement dans son berceau mais qui a été atteint par une balle perdue tirée par des bandits qui essayaient de piller une maison.

Ce forum dénonce une situation de plus en plus alarmante dans laquelle vivent de nombreux enfants, marquée par des tueries, des enlèvements et l'exploitation économique des plus jeunes. Des centaines d'enfants déplacés, privés de leur droit à l'éducation, sont contraints de mendier dans les rues de la ville.

« C'est avec beaucoup de regret que nous avons constaté que la situation actuelle de la ville met les enfants en danger, surtout avec certains cas récents qui se sont passés, notamment de meurtres et kidnappings qui se sont déroulés. Il y a une enfant qui a été kidnappée et retrouvée morte dans un sac. Et aussi certains enfants qui jouent avec des effets militaires qu'ils considèrent comme des jouets et qui les exposent a beaucoup de risques », a dénoncé Jonathan Kambale Nduru, chargé du plaidoyer au Forum des enfants de Goma.

Devant ce tableau sombre, Jonathan Kambale appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour mettre en application des lois en vigueur en matière de protection de l'enfant et de sanctionner les auteurs de ces faits d'insécurité avérés.