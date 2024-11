Sénégal: Sédhiou - Des candidats aux législatives sensibilisés sur les défis et enjeux des cantines scolaires

Sédhiou — La ville de Sédhiou abrite depuis ce matin un atelier de sensibilisation des candidats aux législatives, des élus territoriaux et des communautés sur les défis et enjeux de l'alimentation scolaire en tant qu'instrument clé du développement local et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.

"L'alimentation scolaire constitue un levier stratégique essentiel pour améliorer la santé des enfants, favoriser leur réussite éducative et dynamiser l'économie locale", a déclaré Khady Thiané Ndoye, chargée du programme Accès durable à une alimentation saine et nutritive à l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Afrique).

Elle permet également le développement économique en s'approvisionnant avec la production locale et en assurant la nutrition des élèves, a-t-elle ajouté.

Khady Thiané Ndoye explique que les cantines scolaires jouent en effet un rôle crucial dans le maintien des apprenants à l'école en favorisant leur performance scolaire.

L'atelier est ouvert aux candidats aux législatives et aux communautés. Son objectif consiste à interpeller les candidats sur les défis et enjeux cruciaux de l'alimentation scolaire. Le but est de faire en sorte qu'ils puissent porter le plaidoyer du financement et de la pérennisation de l'alimentation scolaire à l'Assemblée nationale.

Selon Khady Thiané Ndoye, "le financement des cantines scolaires est majoritairement assuré par les partenaires (...)".

Citant une étude, elle indique que sur le budget global du ministère de l'Éducation nationale, "seul 0,11% est alloué au programme des cantines scolaires".

Elle pense que des futurs députés doivent porter ce combat à l'Assemblée nationale, en vue d'introduire des "lois" permettant la pérennisation et le financement des cantines scolaires à travers le pays.

Cet atelier est organisé dans le cadre du programme intégré d'alimentation scolaire "Sukaabé Janngo II", en partenariat avec Counterpart International.

Il a réuni les candidats aux législatives, les élus territoriaux et la communauté pour réfléchir sur des pistes de solution concernant les défis et enjeux du financement et de la pérennisation de l'alimentation scolaire.