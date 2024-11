Sénégal: L'ISRA va procéder à un audit de son personnel et définir le statut du chercheur

Dakar — Le nouveau directeur général de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Moustapha Guèye, a fait part à l'APS de sa décision de procéder à un audit des ressources humaines de cette structure publique, de travailler à la souveraineté du pays en intrants agricoles et d'instaurer un statut du chercheur.

"On ne peut pas faire de la recherche sans un personnel de qualité et en quantité suffisante [...] Il va falloir procéder d'abord à un audit du personnel et des compétences. C'est la première chose à faire", a-t-il annoncé.

"Nous sommes dans un milieu compétitif. Il faut que les chercheurs aient des passerelles, par le biais des partenariats, en travaillant pour notre institution. C'est extrêmement important. Ça permettra de limiter les déplacements des chercheurs (Ndlr : leurs départs pour d'autres centres de recherche ou d'autres pays)", a souligné Moustapha Guèye dans un entretien avec l'APS.

Il signale que l'ISRA dispose d'un nouveau règlement d'établissement, qui a permis d'améliorer les conditions de rémunération et la motivation" de ses travailleurs.

La direction générale et les employés de l'Institut sénégalais de recherches agricoles s'acheminent vers des discussions censées aboutir à la définition d'un statut du chercheur, selon M. Guèye. "On va vers une phase de négociation, durant laquelle on va arrêter un nouveau statut du chercheur, ce qui permettra de prendre en charge la motivation des personnels de recherche et d'appui", a-t-il dit.

Dans les changements à venir de l'ISRA, "le plus important, ce n'est pas les salaires. C'est important, mais l'environnement de travail aussi est important, de même que les passerelles censées favoriser l'épanouissement de toutes les catégories socioprofessionnelles", a expliqué Moustapha Guèye.

La souveraineté du pays en intrants agricoles fait partie des bases de sa souveraineté alimentaire, selon le directeur général de l'ISRA. "Il faut d'abord assurer la souveraineté en intrants agricoles [...] On ne peut pas prétendre à la souveraineté alimentaire si nous n'avons pas atteint la souveraineté en semences, par exemple [...] On doit avoir suffisamment de vaccins..."