Afrique: Chan 2024 - Les premières innovations

La Confédération africaine de football a apporté des innovations dans l'organisation de la huitième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2024 décalée du 1er au 28 février 2025.

Pour la première fois, la compétition sera organisée par trois pays, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le calendrier et les dates des rencontres ont été dévoilés. Il ne reste plus qu' à connaître les équipes qualifiées pour effectuer le tirage au sort et les placer dans les différentes poules.

Ce qui est certain, le tournoi regroupera dix-neuf sélections contre dix-huit lors de la dernière édition, soit une de plus. Les poules A , B et C auront chacune cinq équipes contre quatre pour le compte de la poule D. La règle de la qualification pour les matches à élimination directe sera appliquée de la même manière dans tous les groupes. Seules les deux meilleures sélections seront qualifiées pour les quarts de finale.

Lors de la septième édition disputée en Algérie, les Diables rouges étaient logés dans un groupe déséquilibré de trois équipes avec une particularité : seul le premier était qualifié. Le Congo n'y avait pas survécu, quittant la compétition pour la première fois depuis 2014 au premier tour. Trois ou quatre matches à jouer dans la phase de poules offrent plus de garantie que deux.

Les matches de groupes vont se jouer du 1er au 17 février. Les quarts de finale auront lieu les 20 et 21 février; les demi-finales se disputeront le 24 février et la finale le 28 février.

La phase éliminatoire a débuté dans certaines zones. Celle de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale entame sa campagne en décembre et connaîtra ses trois représentants le 29 décembre . Le Congo sera reçu entre le 20 et 22 décembre par la Guinée équatoriale avant le match retour prévu à Brazzaville le 29 décembre. Le vainqueur de cette double confrontation verra le Chan. Le Congo court après sa cinquième participation après 2014, 2018, 2020 et 2022.