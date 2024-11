Congo-Brazzaville: Electrification - La société chinoise Complant impliquée dans le projet « Ignié 2021-2046 »

Le ministre des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère-Tchicaya, a échangé avec le directeur général adjoint de « Complant », He Haishan, en présence des membres de la société Tinda Energy Congo S.A, le 4 novembre à Brazzaville. Cette rencontre a permis au ministre des ZES de se faire une idée de l'apport de ladite société dans l'exécution du projet.

L'échange entre les deux parties a permis, entre autres, au partenaire d'avoir un aperçu sur l'ensemble des secteurs concernés et l'implication du gouvernement dans l'exécution du projet. Cela a été aussi un moyen pour examiner la mise en oeuvre progressive de ce projet d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse s'inscrivant dans une vision de respect écologique avec pour objectifs la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la valorisation des déchets ménagers.

« Le président directeur général de Tinda Energy travaille avec un partenaire qui est le groupe chinois Complant. Ce dernier doit trouver les financements nécessaires à l'international. En effet, ils ont l'expertise nécessaire pour pouvoir passer à la première phase, premier volet de ce développement. Il s'agit là de construire dans ce premier volet un parc d'énergie solaire d'une capacité de 55 mégawatts.

%

Cela permettrait justement d'injecter cette énergie au niveau de notre société nationale E2C et de pouvoir, avec le surplus, alimenter en haute tension le parc industriel de Maloukou qui a besoin d'énergie pour des usines qui créent de l'emploi, de la valeur ainsi que pouvoir le vendre à notre pays frère, la République démocratique du Congo », a expliqué le ministre Jean-Marc Thystère-Tchicaya.

Le ministre a rappelé que le gouvernement est en train de développer quatre zones économiques spéciales et dans ce projet, l'apport de la société Tinda Energy est de développer la partie énergétique de celle d'Ignié avec le parc industriel et commercial de Maloukou. « Vous savez que le gouvernement fait de gros efforts pour mettre de l'énergie haute tension et de qualité au niveau de la zone économique spéciale d'Ignié.

Il fait aussi beaucoup d'efforts pour changer le cadre légal, particulièrement sur tout ce qui touche aux exonérations de douanes et des impôts, de façon à avoir donc un cadre hors droit commun permettant d'attirer les investisseurs qui pourraient capter les investissements directs étrangers pour pouvoir justement développer ces zones économiques spéciales et particulièrement celle d'Ignié aujourd'hui », a-t-il poursuivi.

Pour sa part Yannick Jutta, président directeur général de Tinda Energy Congo SA, a clarifié que la coopération avec la société étatique Complant va avoir pour base la construction et l'exploitation dudit projet. Dans sa mise en oeuvre, la société Complant sera l'entrepreneur pouvant apporter fourniture et financement, notamment le financement des équipements de tout ce qui est charge d'exploitation, construction et réalisation.

« Il s'agit là de la matérialisation du partenariat public-privé... En perspective, nous prévoyons de faire le tour des ministres qui accompagnent le projet, notamment les ministères de l'Energie, du Foncier ainsi que celui du Développement industriel, pour consolider le projet et rassurer les partenaires financiers que le gouvernement soutient et accompagne, en effet, le projet », a-t-il fait savoir.

Créée en 1959, "Complant" est fournisseur de services de solutions globales de classe dans le domaine de la protection écologique et environnementale et adhère au concept de développement vert. Cette société se concentre sur le traitement des déchets solides, les équipements techniques associés et cultive en profondeur les marchés internationaux et nationaux. Aussi, elle propose des services complets de chaîne industrielle depuis l'investissement et le financement, la fabrication d'équipements, la construction et la gestion des opérations, etc.