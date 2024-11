Cameroun: Le maire Luc Messi Atangana ordonne le déménagement des commerçants vers le nouveau marché Mokolo

Malgré la sonnette d'alarme du maire Luc Messi Atangana, la vie poursuit son cours ce 5 novembre au marché mokolo, les vendeurs à la sauvette, les commerçants continuent d'occuper anarchiquement la voie publique perturbant ainsi la circulation dans la cité capitale Yaoundé.

Pour être plus concret, en date du 1eᣴ novembre dernier , le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a annoncé par voie d'un communiqué l'achèvement des travaux d'extension du "marché Mokolo".

Cette nouvelle infrastructure de 1,5 hectare selon ses dires comprend 250 boutiques et 2700 comptoirs, des installations sanitaires, un bloc administratif, un poste de police, une infirmerie, un espace restaurant, un parking pouvant accueillir jusqu'à 60 véhicules, la construction de grands hangars, de boutiques et d'un espace ouvert dédié à la vente de vivres, capable d'accueillir plus de 1 500 vendeurs. Il a appelé tous les commerçants ambulants et ceux qui occupent les rues et les trottoirs des zones de Mokolo (notamment le lieu-dit Mokolo Elobi) et d'Elig-Effa à regagner ce nouveau site à compter du lundi 4 novembre 2024 jusqu'au 20 novembre 2024 au plus tard. « Faute pour eux de s'exécuter dans le délai ainsi prescrit, les espaces qu'ils occupent actuellement illégalement seront libérés par la force publique », a-t-il prévenu.

Rappelons que cette initiative n'est pas la première du genre. Lors d'une récente visite sur le chantier d'extension du marché le 12 juin dernier, Luc Messi Atangana avait déjà sommé les commerçants de regagner le nouvel espace, leur accordant alors un délai jusqu'au 1eᣴ septembre 2024. Malheureusement, peu de progrès avait été constaté à cette date.

%

Pour être plus concret, cette extension est faite pour recaser les commerçants du marché de Mokolo qui n'ont pas des espaces convenables pour exercer leurs activités commerciales et tous les vendeurs à la sauvette qui occupent les routes dans la zone du marché de Mokolo, par ailleurs, cette extension doit aussi accueillir tous les propriétaires de boutiques, d'ateliers et autres commerces qui occupent anarchiquement et illégalement la voie allant du carrefour Tsinga-Fecafoot vers le marché Mokolo, ainsi que les vendeurs de tomate du marché 8e.

L' initiative s'inscrit dans les efforts de la Communauté Urbaine de Yaoundé à lutter contre l'occupation illégale des voies publiques, l'amélioration des conditions de travail des commerçants informels en leur fournissant des infrastructures modernes et adéquates, en outre, elle vise également à assurer une circulation plus fluide et sécurisée dans la capitale politique Yaoundé.