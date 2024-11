Afrique: Ahmed Ramdhan - « Le FC Masar va lutter pour concrétiser son rêve de remporter le titre de la Ligue des Champions Féminine de la CAF »

Ahmed Ramfhan, l'entraineur du FC Masar s'est entretenu avec CAFOnline.com

Deuxième du tournoi de l'UNAF, l'écurie égyptienne prendra part à la 4e édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF

Pour leur première participation, les Égyptiennes se retrouvent dans le Groupe B avec les Mamelodi Sundowns, le Commercial Bank of Ethiopia et les Edo Queens

L'entraîneur Ahmed Ramdhan s'est confié dans une interview exclusive accordée à CAFonline.com, affirmant avec conviction que le FC Masar se battra de toutes ses forces pour décrocher le titre de la Ligue des Champions Féminine et réaliser ainsi son rêve.

L'Égyptien a expliqué que ces phases finales de la Ligue des Champions Féminine incarnent pour le club un rêve sur le point de se concrétiser.

CAFonline.com : Le FC Masar s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les phases finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Que représente pour vous cet exploit ?

Ahmed Ramdhan : C'est une réussite historique et une immense fierté pour le club Masar. Ce club a été fondé avec l'esprit de champion et a su se qualifier pour les finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Dès la création du club, notre rêve et notre ambition ont été de participer à ces phases finales et de nous battre avec détermination pour le titre.

Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre sélection pour représenter la région de l'Union Nord-Africaine de Football à ce tournoi, en tant que vice-champion régional ?

Nous avons accueilli cette annonce avec une immense joie et une grande satisfaction, car nous nourrissions l'espoir de participer en tant que vice-champion de l'Union Nord-Africaine, sous réserve que le Maroc accueille les phases finales. Ce rêve est désormais devenu réalité, et nous sommes tous, du conseil d'administration au staff technique en passant par les joueuses, emplis de fierté.

Lors du tournoi de l'UNAF, vous avez effectué un beau parcours, en affichant un niveau de jeu remarquable...

Notre réussite repose sur un travail rigoureux et continu. Toute notre organisation est focalisée sur l'amélioration des compétences techniques, mentales et physiques des joueuses, ce qui nous a permis d'atteindre cette deuxième place avec un jeu solide et prometteur.

Que représente pour vous la Ligue des Champions Féminine de la CAF ?

Cette compétition représente pour nous un rêve enfin devenu réalité, et une opportunité unique de transformer l'avenir du football féminin en Égypte. Elle nous offre la chance de prouver que nous, en tant que club égyptien, avons la capacité de concourir au plus haut niveau. C'est un rêve pour toutes les jeunes filles qui jouent au football en Égypte.

Après avoir remporté le championnat et la coupe au niveau national, quels sont vos objectifs à l'échelle continentale ?

Notre objectif à l'échelle continentale est de concourir avec force pour le titre de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Nous allons nous battre pour réaliser notre rêve et brandir ce trophée.

Un mot pour les supporters de Masar et pour les fans égyptiens en général.

Nous sollicitons le soutien indéfectible de nos fans ; nous représenterons le football égyptien avec tout l'honneur et le prestige qu'il mérite, et nous leur promettons de tout donner pour remporter ce titre.