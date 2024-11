Tunisie: L'INS dévoile les détails du 13e recensement

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, Bouzid Nsiri, directeur général de l'Institut national de la statistique (INS), a dévoilé les détails du 13e recensement national de la population et de l'habitat en Tunisie.

Ce recensement, qui repose sur la collaboration des citoyens et le soutien des autorités, a pour objectif de fournir des données précises, essentielles à l'amélioration de la planification économique et des services publics.

«Dans un contexte de transparence renforcée et de protection des données, cette opération vise à recueillir des informations fondamentales pour optimiser les infrastructures et les services publics à travers le pays», a-t-il déclaré. Nsiri a également souligné les garanties de confidentialité associées à ce 13e recensement, en affirmant que des dispositifs transparents et sécurisés sont en place pour protéger les données personnelles recueillies, conformément aux lois tunisiennes sur la protection de la vie privée, notamment la loi n°63 de 2004.

Il a précisé que ces informations, stockées de manière sécurisée, seront exclusivement utilisées à des fins statistiques et d'analyse, notamment pour évaluer les besoins en matière d'infrastructures, de logement et d'accès aux services publics. L'opération mobilise plus de 10.000 agents et 1.150 véhicules, utilisant des équipements numériques et des applications spécialisées pour un contrôle et une vérification des données en temps réel.

« Un suivi rigoureux sur le terrain et des contrôles automatisés centralisés garantiront la qualité et l'exactitude des données collectées.

Les résultats préliminaires du recensement seront disponibles le 31 mars, suivis en septembre par des données détaillées fournissant une vue d'ensemble sur la démographie, les conditions de logement et les infrastructures publiques. Ce recensement vise à offrir des indicateurs pertinents pour améliorer les conditions de vie des Tunisiens, notamment en matière d'éducation, de santé et d'accès aux services essentiels », a-t-il conclu.