Tunisie: « Tunisian Vibes » - L'album fondateur de convergences

Le label de Jazz « Jazzit », label tunisien créé par le batteur tunisien Malek Lakhoua, organise un concert pour le Kyle Schafer Trio avec la participation exceptionnelle du Pierre Vaiana, saxophoniste soprano Belge. Le concert se tiendra le 09 novembre à 19h00 au théâtre Madart de Carthage, Tunis.

C'est à l'occasion de la sortie de son album « Tunisian Vibes » que le Kyle Schafer Trio se produira le 09 novembre à Tunis avec un line-up inédit et la participation du saxophoniste belge Pierre Vaiana. Ce concert marquera la première date d'une tournée qui emmènera ce trio à Paris (12 novembre) et à Bruxelles (14 novembre).

Le jazz connaît une véritable dynamique en Tunisie avec aussi bien la création de festivals consacrés à ce style musical que la naissance durable ou éphémère de plusieurs formations musicales. Certains ensembles font également appel à des musiciens internationaux pour métisser leurs musiques et multiplier leurs expériences. C'est le cas de Malek Lakhoua, depuis plusieurs années, agitateur innovant de la scène jazz tunisienne. Outre ses performances de musicien batteur, Malek Lakhoua a inscrit à son actif, la création du premier label jazz tunisien sous l'appellation « Jazzit Records ».

Après les multiples collaborations avec le pianiste suisse Moncef Genoud et le batteur français Mourad Benhammou, le label Jazzit Records est en passe de publier un nouvel album, contribuant ainsi à animer la scène jazz tunisienne avec des initiatives soulignant les synergies artistiques internationales des musiciens jazz tunisiens.

%

Ce nouveau disque du pianiste américain Kyle Schafer fera ainsi sa sortie en grande pompe avec un concert qui promet d'être mémorable. Kyle Schafer au piano, Pierre Vaiana au saxophone soprano, Andreas Wealti à la contrebasse et Malek Lakhoua à la batterie ont donné naissance à «Tunisian Vibes », album aux vibrations tunisiennes et qui résume bien la démarche de cet artiste californien.

Venant d'une tradition musicale classique, alliant gospel et spirituel, Kyle Schafer est aujourd'hui tenté par de nouvelles rencontres et des alliages métissant ses éblouissements tunisiens avec le jazz le plus pur. Au final, «Tunisian Vibes » est une belle immersion jazzy dans le répertoire traditionnel tunisien. L'album propose de découvrir ou redécouvrir des arrangements de morceaux d'anthologie du patrimoine tunisien et parfois algérien.

Cet album est le fruit d'une belle collaboration entre le label tunisien Jazzit et le label historique belge Igloo Records et a bénéficié du soutien de la Délégation Wallonie Bruxelles en Tunisie et de l'ambassade de Suisse en Tunisie.