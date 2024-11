Tunisie: 13e recensement général de la population et de l'habitat au pays - Le ministre de l'Économie appelle à une mobilisation citoyenne

La Tunisie s'apprête à lancer, le 6 novembre 2024, son 13e recensement général de la population et de l'habitat, une initiative déterminante pour appréhender les réalités sociales, économiques et démographiques du pays. Cette opération vise à doter l'État d'une base de données précise et exhaustive, indispensable pour développer des politiques publiques en phase avec les besoins des citoyens.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui et organisée par l'Institut national de la statistique, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné l'importance de ce 13e recensement pour l'avenir de la Tunisie. "Conformément à la décision présidentielle du 16 octobre 2024, fixant les modalités et la date de lancement du 13e recensement général de la population et de l'habitat, cette initiative nationale permet de collecter des informations précises sur la démographie et les conditions socio-économiques des Tunisiens, des éléments clés pour une planification stratégique efficace", a-t-il expliqué.

Le ministre a ajouté que ce recensement représente bien plus qu'une simple collecte de données ; c'est un véritable investissement pour l'avenir du pays. "Grâce à des statistiques détaillées sur la répartition de la population, le niveau de vie, et les conditions socio-économiques, nous pourrons identifier les priorités de développement et construire un avenir plus équitable pour tous", a-t-il affirmé.

%

Mobilisation et technologie pour une collecte précise et rapide

Pour garantir l'efficacité de la collecte des données, le recensement 2024 s'appuie sur des technologies numériques avancées et des applications dédiées, permettant aux équipes tunisiennes de travailler selon les plus hauts standards internationaux. "Ce projet repose sur une mobilisation citoyenne large et sur la coopération de nombreux partenaires pour assurer une collecte et une analyse rigoureuses et sécurisées des données", a ajouté le ministre.

Il a également annoncé qu'à partir du 6 novembre, les agents de recensement iront sur le terrain pour recueillir les informations auprès des familles, dans un dialogue direct et respectueux. Cette vaste campagne se poursuivra jusqu'en décembre 2024 et couvrira l'ensemble du territoire tunisien. Le ministre Abdelhafidh a en outre insisté sur l'importance de la participation citoyenne et du partenariat avec les institutions locales, assurant que toutes les données collectées seront protégées et réservées à l'élaboration de politiques publiques.

"L'engagement de chaque citoyen est essentiel pour cette initiative nationale. Grâce à leur coopération, la Tunisie pourra avancer vers un avenir économique et social plus inclusif", a-t-il conclu.