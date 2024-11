Afrique Australe: La mission d'observation électorale de la SADC officiellement lancée

La mission d'observation électorale de la Southern African Development Community (SADC) a été officiellement lancée hier par son chef, Mohammed Othman Chande, ancien président de la Cour suprême de la République de Tanzanie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des élections générales prévues le 10 novembre 2024 à Maurice.

Conformément à l'article 3 des principes et directives révisés de la SADC régissant les élections démocratiques (2021), l'instance s'engage à observer toutes les élections générales tenues dans ses États membres. Maurice a ainsi invité les membres de cette mission à observer le processus électoral de son Assemblée nationale. La déclaration préliminaire sera publiée le 12 novembre 2024.

La mission a été déployée par la présidente de l'organe de la SADC sur la politique, la défense et la sécurité, le Dr Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie. Elle a également désigné Mohammed Othman Chande comme chef de mission et mandaté le secrétariat de la SADC, dirigé par Elias Mpedi Magosi, secrétaire exécutif de la SADC, pour coordonner le déploiement des observateurs électoraux dans le pays.

Les membres du secrétariat de la SADC sont arrivés à Port-Louis le 28 octobre pour préparer le déploiement de la mission d'observation. Les représentants seront présents dans les dix districts administratifs du pays, dont neuf sont situés à Maurice et le dixième à Rodrigues.

%

Elections libres, équitables, transparentes...

L'observation portera sur les phases pré-électorales, le jour du scrutin et les processus post-électoraux, afin d'évaluer la conduite des élections selon les principes visant des élections régulières, libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques.

Parmi les activités clés : la consultation d'un large éventail de parties prenantes électorales pour mieux comprendre le contexte politique et sécuritaire lié au processus électoral. Mohammed Othman Chande a souligné l'importance de ce suivi pour en garantir la transparence et l'intégrité.

En amont de cette mission, les observateurs de la SADC ont participé à une formation de pré-déploiement de quatre jours, qui s'est déroulée du 1er au 4 novembre 2024. Cette formation visait à préparer les observateurs à leur mission et à les familiariser avec la situation politique et sécuritaire, ainsi que les cadres constitutionnels et électoraux pertinents pour la conduite des élections à Maurice.

Lors de l'ouverture de cette formation, Talha M. Waziri, point de contact national pour la SADC et directrice du Department of Regional Cooperation au ministère des Affaires étrangères et de la coopération de l'Afrique de l'Est, a souligné l'importance de respecter les principes et directives révisés de la SADC régissant les élections, en conformité avec les cadres internationaux et régionaux, tels que la charte des Nations unies et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.