Ile Maurice: Entre prix de l'essence et financements douteux

Les révélations de Missie Moustass sur YouTube continuent d'attirer l'attention et les révélations deviennent de plus en plus préoccupantes. Après la saison 9, qui mettait en lumière les complots orchestrés contre les opposants politiques et les interventions du Premier ministre pour favoriser des proches, de nouveaux scandales émergent : un complot visant à maintenir les prix de l'essence à un niveau élevé et Rs 250 millions que le Mouvement socialiste militant (MSM) allait recevoir d'une haute personnalité de Dubaï pour les élections, entre autres.

Première scène : des voix attribuées à Steven Obeegadoo et à Pravind Jugnauth. Le premier passe un coup de fil au Premier ministre en s'adressant à lui de manière familière. Étant l'un des rares ministres à tutoyer le Premier ministre, il est important de noter qu'ils se connaissent depuis longtemps, ayant été camarades au collège Royal de Curepipe. Steven Obeegadoo évoquerait l'augmentation du prix de la bonbonne de gaz de 12 kg, qui passe de Rs 180 à Rs 240. Il mentionne également qu'une hausse des prix de l'essence sera prochainement annoncée. Bien que la date exacte ne soit pas précisée, on pense qu'il pourrait s'agir de la fin décembre 2022 ou du début de l'année 2023. Dans l'enregistrement, Pravind Jugnauth justifie cette hausse par les difficultés financières de la State Trading Corporation (STC).

Deuxième scène : un autre appel où une voix attribuée à Soodesh Callichurn informerait le Premier ministre, Pravind Jugnauth, que, selon la loi, lorsque le prix mondial de l'essence baisse d'au moins 4 %, le Petroleum Pricing Committee (PPC) doit se réunir. Il précise toutefois que le PPC n'est pas tenu de se réunir automatiquement, même en cas de baisse. Au lieu de cela, il peut attendre quatre mois pour se rencontrer. Malgré une baisse de plus de 4 % des prix mondiaux, la STC pourrait retarder l'ajustement des prix à la pompe, risquant d'être affectée par une remontée éventuelle. Le Premier ministre semble rassuré par cette situation, d'autant plus que Soodesh Callichurn lui rappelle que la STC accuse un déficit de Rs 4,5 milliards.

Troisième scène : une voix cette fois attribuée à Rajiv Servansingh, le directeur général de la STC, et encore une fois à Pravind Jugnauth où le premier exprime ses préoccupations, indiquant que le projet d'amendement législatif permettrait de retarder une baisse des prix de l'essence, même si les prix mondiaux diminuent de plus de 4 %, en raison d'un déficit dans le Price Stabilisation Account. Cependant, il n'existe aucune mesure pour empêcher une augmentation des prix. Avec l'amendement proposé, ditil, on peut bloquer une baisse de prix mais pas une augmentation de prix. Rajiv Servansingh aurait suggéré alors de trouver un compromis en réduisant le prix de l'essence non pas de Rs 7,40, mais de Rs 3,40.

Pravind Jugnauth aurait refusé d'envisager une baisse des prix, craignant que cela aggrave le déficit de la STC. «Nou pou ramas enn sakre beze apre», dit-il. Aussi, ajoute-t-il, en baissant le prix de l'essence, on donnera raison à Nishal Joyram et sa grève de la faim. Ce à quoi Servansingh répond que le prix de l'essence est déterminé par le PPC et non par Nishal Joyram. «Mais pourquoi», lui demande Pravind Jugnauth, «le PPC ne s'est pas rencontré avant ?» Servansingh : «On l'a évité justement pour ne pas céder à Nishal Joyram.»

Rs 250 millions de Dubaï

Trois nouveaux épisodes de la saison 9 de Missie Moustass ont été diffusés hier matin et l'un des plus marquants révèle que le MSM pourrait recevoir une somme de Rs 250 millions d'une personnalité éminente de Dubaï en vue des élections. Cette information aurait été transmise au Premier ministre par Showkutally Soodhun, qui semble se trouver aux Émirats arabes unis. Il est probable que cet appel ait été passé sur une ligne classique, étant donné que l'utilisation de WhatsApp est restreinte dans cette région. Toutefois, des appels sont possibles via l'application Botim. Étonnamment, le Premier ministre n'aurait pas encore installé cette application sur son nouveau téléphone, comme il l'aurait signalé à Soodhun dans l'audio, ce qui a conduit ce dernier à utiliser une ligne normale pour communiquer.

Concernant le donateur mystérieux, la voix attribuée à Showkutally Soodhun insiste pour qu'il n'ait pas à rencontrer le trésorier du MSM, Renganaden Padayachy, qui se trouvait à Dubaï à ce moment-là. «Mo'nn dir li (le donateur) pa zwenn li... Li pou zwenn twa direk.» «Oui», approuve la voix attribuée au Premier ministre. Soodhun prend l'inutile précaution de dire «2-5-0-M»... pour ne pas dire Rs 250 millions. «Tonn konpran la?», demande-t-il à Pravind Jugnauth. «Wai» est la réponse. Nous nous souvenons également du projet de loi controversé, The Political Financing Bill, présenté en juillet 2024, dont le gouvernement espérait se servir pour embarrasser Navin Ramgoolam au sujet de ses Rs 220 millions, dont une partie, selon Ramgoolam, provenait de dons politiques étrangers. L'article 8 stipule qu'«a recipient shall not accept any political donation, whether directly or indirectly, from - a non-resident citizen; a noncitizen; a foreign Government or foreign entity».

Dans un autre enregistrement, la voix attribuée au Deputy Commissioner of Police Jhugroo informe la voix présentée comme celle du Premier ministre des démolitions en cours à Barkly, probablement liées au projet du Metro Express. Le Premier ministre avait exprimé ses reproches à la police pour ne pas avoir obtenu un ordre du tribunal empêchant une situation problématique et d'avoir attendu un jugement jusqu'à lundi. «Kouma zot kapav fer bann erer parey...», se plaint le Premier ministre. Enfin, dans un troisième enregistrement, le Premier ministre critique la voix attribuée au ministre Avinash Teeluck pour ne pas avoir inclus sa photo dans une vidéo couvrant une cérémonie au Ramayana Centre.

Gooljaury parle de Xavier-Luc Duval

Une autre série de bandes sonores a été mise en ligne par «Missie Moustass» hier. On y entend une voix qui appartiendrait à Rakesh Gooljaury et qui informe le Premier ministre de conversations qu'il aurait supposément eues avec Xavier-Luc Duval (XLD) autour d'un repas. Rakesh Gooljaury rapporte aussi que XLD était disposé à travailler prochainement avec le gouvernement et ne voulait pas de Nando Bodha, mais d'un certain Reza. Pour rappel, bien que XLD eût nié sur une radio privée la fourniture d'informations au gouvernement sur ses «Private Notice Questions», il avait reconnu avoir rencontré Gooljaury lorsqu'il était leader de l'opposition.

La nièce magistrate ne cède pas

Il a été révélé que l'interlocuteur qui parlait au Premier ministre dans une bande sonore de Missie Moustass où il était question d'influer sur la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath au sujet de l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen n'était autre que Bissoon Mungroo, qui nie (voir ci-contre). La voix présentée comme celle de Bissoon Mungroo exprime sa frustration de ne pas avoir réussi à convaincre la magistrate, sa nièce, de ne pas laisser le DPP prendre le contrôle de l'enquête. Me Vidya MungrooJugurnath a agi en toute indépendance, sans se plier aux injonctions de l'oncle, comme le prouve le rapport.

Bissoon Mungroo : «Zame mo lavwa ti koum sa... Mo pa pou kit zot trankil»

Deux bandes sonores rendues publiques par Missie Moustass, samedi, intitulées respectivement (SIC) «Pinok influence Magistrat (sic)» et «Combien mo kapav interfere ladan (sic)», dévoilent comment le Premier ministre, Pravind Jugnauth, réclame que ce soit la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath et non le bureau du Directeur des poursuites publiques, qui ait le contrôle sur l'enquête judiciaire sur la mort de son chef agent Soopramanien Kistnen, plus connu comme Kaya. La voix de son interlocuteur dans les deux conversations s'apparente à celle de Bissoon Mungroo, un membre de la famille de la magistrate, mais surtout connu comme un fervent lieutenant de sir Anerood Jugnauth.

Contacté hier, Bissoon Mungroo nie en bloc qu'il s'agit de sa voix, soutenant qu'en temps et lieu, il déballera tout. «Mo deny 100%. Zame mo lavwa ti koumsa. Mo pena dout ki dan enn semenn laverite pou eklate. Mo pa pou kit zot trankil.»

Néanmoins, il est bon de rappeler que, samedi, à l'issue de la cérémonie officielle de la commémoration de l'arrivée des travailleurs engagés, à l'Aapravasi Ghat, Pravind Jugnauth a non seulement admis que la voix entendue dans cette même saison 8 des bandes-son de Missie Moustass, ayant trait à la mort de Soopramanien Kistnen, est bel et bien la sienne, mais a également confirmé l'authenticité des propos reproduits. Cela, même s'il a aussi parlé de quelques croppings, manipulations, mais sans préciser s'il faisait allusion aux enregistrements où on l'entend converser avec Bissoon Mungroo dans une tentative de faire celui-ci influencer la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath.

Karen Walter