Maroc: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement dans la province de Tan-Tan

Tan — Plusieurs projets de développement dans différents domaines ont été inaugurés et lancés lundi dans la province de Tan-Tan.

Ces projets visent à renforcer les infrastructures portuaires et routières, les aménagements hydrauliques, la réhabilitation du réseau d'eau potable et du réseau électrique, ainsi que les secteurs de la santé et du sport.

Ainsi, dans la commune d'El Ouateya, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, accompagné d'une délégation qui comprenait notamment la présidente du conseil de la région, Mbarka Bouaida et le gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdellah Chater, ont lancé les travaux de réhabilitation du port de Tan-Tan dans le cadre de la convention de partenariat entre l'Agence nationale des ports et la région de Guelmim-Oued Noun.

Ce projet de 128 millions de dirhams (MDH) porte notamment sur la réhabilitation du réseau d'assainissement (21,9 MDH), du réseau électrique (5 MDH) et des routes (8 MDH), ainsi que la réalisation de l'usine de dessalement des eaux saumâtres (47,7 MDH) et d'une station de production de l'énergie solaire (11,5 MDH).

Le wali et la délégation qui l'accompagne ont également été informés des projets prévus dans le cadre du programme la réhabilitation urbaine d'El Ouateya (120 MDH), et qui porte notamment sur le renforcement des équipements publics et des infrastructures routières (42 MDH).

Dans la ville de Tan-Tan, plusieurs projets de développement ont été également lancés, dont l'embellissement des façades des avenues et rues principales, dans le cadre d'un contrat-programme entre l'Etat et la région de Guelmim-Oued Noun (29,85 MDH) et la construction de cinq terrains de proximité (6,7 MDH).

Il s'agit aussi du projet de réutilisation des eaux usées pour une enveloppe budgétaire de 12,1 MDH. Dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, le barrage "Khank Massoud" (un million de dirhams, financé par le conseil régional), d'une capacité de 1 million de m³ a été inauguré à cette occasion et les travaux de construction du barrage "Ouin Madkour" ont été lancés pour un coût de 16 MDH, ainsi que le projet de construction de la route reliant Lamssid et Abtih, sur une longueur de 75 km (56 MDH).

A cette même occasion, des explications ont été fournies à la délégation sur le projet de réhabilitation urbaine de la ville de Tan-Tan (279,29 MDH).

Les projets programmés comprennent 10 projets répartis sur les axes de réhabilitation urbaine, le renforcement des infrastructures, la réhabilitation du réseau d'eau potable, d'assainissement liquide et des équipements publics.

La délégation a également été informée sur le projet de réhabilitation du service des urgences de l'hôpital provincial de Tan-Tan (20 MDH), et visité le chantier d'agrandissement du centre de transfusion sanguine de Tan-Tan (5 MDH).

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouaida a souligné l'importance des projets lancés ou inaugurés dans la province de Tan-Tan, pour le renforcement des infrastructures et du développement de la région, précisant que ces grands projets bénéficient d'une enveloppe budgétaire importante à laquelle le conseil régional contribue avec plus de 830 MDH.